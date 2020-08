7 zmian w pracy kierowcy od 20 sierpnia 2020 r. (Pakiet mobilności)

Pierwsze zmiany z Pakietu mobilności obowiązują od 20 sierpnia 2020 r. Do 7 nowych regulacji dotyczących pracy kierowcy należą m.in.: obowiązkowy powrót kierowcy do bazy co 4 tygodnie, wymogi do wykorzystania dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd, zakaz odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu, możliwość przedłużenia czasu jazdy o maksymalnie 1 lub 2 godziny przy powrocie do bazy czy nowe wyłączenia dotyczące tachografu.