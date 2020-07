Zmiany w delegowaniu pracowników od 30 lipca 2020 r. nie dotyczą kierowców!

Zmiany obowiązujące od 30 lipca 2020 w dyrektywie o delegowaniu pracowników nie dotyczą kierowców!

W Internecie oraz prasie można znaleźć bardzo dużo niepokojących informacji o zmianach dotyczących delegowania pracowników od 30 lipca br. – zmieni się wiele, ale z tych zmian wyłączony jest sektor transportu drogowego. Kierowcy będą nimi objęci dopiero za ponad 18 miesięcy i to na specjalnych warunkach, wynikających wprost z przyjętego niedawno Pakietu mobilności.

Dlaczego zmiany od 30 lipca nie obejmą kierowców?

Podczas procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych było bardzo dużo znaków zapytania o stosowanie delegowania w transporcie drogowym. W szczególności wątpliwości dotyczyły tego, jakie rodzaje transportu powinny podlegać pod zagraniczną płacę minimalną. W większości kraje wymagały płacy minimalnej i innych formalności przy przewozach kabotażowych oraz międzynarodowych, wyłączając z tego tranzyty. Tak jest do teraz i tak pozostanie jeszcze przez co najmniej 18 miesięcy. W preambule dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/957/EU z 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która ma wejść w życie 30 lipca 2020 r. znalazł się zapis: „(15) Z uwagi na wysoce mobilny charakter pracy w międzynarodowym transporcie drogowym wdrożenie niniejszej dyrektywy w tym sektorze budzi szczególne wątpliwości i trudności prawne, które mają zostać rozwiązane w przepisach szczegółowych dotyczących transportu drogowego , w ramach pakietu o mobilności, wzmacniających również zwalczanie oszustw i nadużyć.”

Oprócz zapisu w preambule ważny jest także art. 3 ust. 3, który wprost wyłącza sektor transportu drogowego ze stosowania zmienionej dyrektywy:

„3. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sektora transportu drogowego od daty rozpoczęcia stosowania aktu ustawodawczego zmieniającego dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących egzekwowania prawa oraz ustanawiającego szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.„

Zmiany w transporcie

Wspomniane wcześniej przepisy szczegółowe to część Pakietu mobilności, tzw. lex specialis – określają kiedy i na jakich zasadach nowy sposób delegowania będzie obowiązywał dla sektora transportu drogowego. W przypadku delegowania i szeroko pojętych zagranicznych płac minimalnych, zmiany dla sektora transportu wejdą w życie po 18 miesiącach od opublikowania Pakietu mobilności. Pakiet mobilności został ostatecznie przegłosowany 8 lipca br., w tej chwili trwają ostatnie formalne przygotowania i lada dzień przepisy pakietu zostaną opublikowane.