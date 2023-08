Zrównoważony rozwój. Co polskie firmy o tym wiedzą?

Działania HR – krok w stronę #ESG to projekt edukacyjny dla wszystkich firm zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze HR. Ruszył już pierwszy etap: badania ankietowe pokażą realne przeszkody, jakie stoją na drodze wdrażania strategii ESG w firmach. Efektem tych działań będzie obszerny raport oraz cykl webinarów z wnioskami i przykładami dobrych praktyk, które otrzymają firmy uczestniczące w ankiecie.

Działania HR – krok w stronę #ESG to projekt skierowany do firm zainteresowanych wdrażaniem działań z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) w obszarze HR. Uruchamiają go wspólnie Fundacja Business Poland Run i CRIF sp. z o.o. Program będzie wsparciem w procesie gromadzenia i raportowania danych ESG, bez względu na etap zaangażowania firmy w działania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w HR

Działania w obszarze CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) są coraz częściej podejmowane przez działy HR z uwzględnieniem aspektu społecznego, w szczególności ze zwróceniem uwagi na interesy pracowników, klientów i lokalnych społeczności. Dotyczą dobrych praktyk w procedurach zatrudniania, zachowania work–life balance, różnorodności, podejścia do klienta lub wspierania innych w ramach wolontariatu pracowniczego.

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) dotyka obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Świadomość tego, jak zmienia się świat i jak ważną w tym rolę pełnią przedsiębiorstwa, to klucz do odpowiedzialnego podejścia w biznesie. Rosnąca rola ESG w strategiach HR firm jest także odpowiedzią na tempo i skalę zmian, jakie zachodzą w świecie.

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) zobowiązuje firmy w krajach członkowskich UE do raportowania niefinansowego w zakresie środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Dyrektywa została opublikowana w grudniu 2022 roku. Państwa członkowskie mają 18 miesięcy na zaimplementowanie przepisów dyrektywy do porządku krajowego. Dyrektywa wprowadza nowe przepisy, które znacząco zwiększą grupę firm w Unii Europejskiej zobowiązanych do raportowania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu organizacyjnego oraz zmienia zakres raportowania znany do tej pory. Warto się już zacząć do tego przygotowywać.

Działania HR – krok w stronę #ESG

Celem projektu jest sprawdzenie i przeanalizowanie rzeczywistej wiedzy osób pracujących w działach HR oraz CSR na temat ESG. Dzięki temu możliwe będzie dookreślenie barier w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w firmach. Powstaną również praktyczne materiały edukacyjne. Dopasowane do potrzeb pracowników wraz z przykładami dobrych praktyk, które ułatwią pracę działom HR i CSR. Projekt będzie realizowany w kilku etapach:

badanie ankietowe,

opracowanie badania wraz z komentarzami ekspertów,

e-book dotyczący wyników ankiety,

webinary oraz artykuły poradnikowe,

prezentacja finałowa i podsumowanie wniosków podczas II edycji konferencji CSR organizowanej przez fundację Business Poland Run w marcu 2024 w Krakowie.

– Ten projekt jest wartościową propozycją dla tych firm, które nie mają jeszcze doświadczenia w obszarze ESG i chcą rozpocząć u siebie przygotowania do implementacji działań z nim związanych. To również propozycja dla wszystkich, dla których aktywności z zakresu CSR nie są niczym nowym i dodatkowo widzą potencjał w certyfikacji ESG, chociażby jako element budowania przewagi na runku. To duża szansa na poszerzenie zakresu działań dla przedsiębiorstw, które są już aktywne w tematyce CSR, a chcą wejść poziom wyżej – mówi Piotr Badura, Country Manager CRIF. – Dysponujemy narzędziami do oceny dojrzałości organizacji pod kątem ESG. Są zbudowane w oparciu o unijne ustawodawstwo i metodologię oraz doświadczenie nabyte podczas współpracy z partnerami biznesowymi w procesie zbierania i raportowania danych ESG. Im szybciej firmy dowiedzą się, jak i które dane zbierać, tym będą lepiej przygotowane do wymogów związanych z raportowaniem – dodaje.

Badania ankietowe ruszyły

Pierwszy etap projektu, czyli badania ankietowe, został już uruchomiony. Skierowany jest do osób odpowiedzialnych za politykę CSR, działania HR oraz specjalistów w obszarze ESG. Wyniki ankiety pokażą realne przeszkody, jakie stoją na drodze wdrażania strategii ESG w firmach. Na podstawie ich analizy, zostaną przygotowane materiały edukacyjne dla uczestników projektu. Posłużą zwiększaniu świadomości pracowników oraz wyjaśnią potrzebę raportowania niefinansowego w firmach.

– Zdajemy sobie sprawę z roli działań HR i CSR w procesie audytowania i raportowania danych niefinansowych. Dlatego we współpracy z CRIF startujemy z projektem Wsparcie HR w działaniach ESG, przeznaczonym dla firm zainteresowanych działaniami w zakresie gromadzenia i raportowania danych ESG. Można wziąć w nim udział bez względu na stopień zaangażowania firmy w działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Chcemy poznać głos jak największej liczby firm i sprawdzić, co sprawia im największą trudność. Czy jest to kwestia podejścia do tematu, koncepcji, czy może konkretne działania i ich wdrażanie – mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Udział w badaniu ankietowym oraz korzystanie z wypracowanych w projekcie materiałów jest bezpłatny. To krok w stronę zrównoważonego rozwoju organizacji. Tutaj można dołączyć do projektu i wypełnić ankietę: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3OGKRJ1De0e27t42K99c–Xt3FqpY92dGhFsHfM7mjRlUQkRGNkhCVzZTTENLUVg2NkdSNTE1RjRVQi4u

Fundacja Poland Business Run działa w Krakowie od 2016 r. Jej misją jest kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii. Od początku istnienia Fundacja współpracuje z biznesem, realizując projekty o charakterze społecznym i charytatywnym, by jak najlepiej wspierać potrzebujących oraz lokalne społeczności. Największym projektem Fundacji jest charytatywna sztafeta biznesowa Poland Business Run pod hasłem „Pobiegniesz – pomożesz!”, w której co roku we wrześniu uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli firm i korporacji. W 2023 r. Fundacja Poland Business Run zorganizowała pierwszą edycję konferencji CSR Poland oraz konkursu CSR Poland Awards, by pokazywać i nagradzać najlepsze praktyki firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

CRIF sp. z o.o. to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczających zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej oraz handlowej, zarządzania kredytami i marketingiem, który znalazł się na liście FinTech 100 – prestiżowym rankingu wiodących dostawców technologii dla branży usług finansowych na całym świecie.