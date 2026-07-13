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Strona główna » Kadry » HRM » Rekrutacja » Pracodawcy nie podają wynagrodzenia ze względu na chęć uzależnienia płacy od kompetencji kandydata. Brak zgody kierownictwa to druga przeszkoda

Pracodawcy nie podają wynagrodzenia ze względu na chęć uzależnienia płacy od kompetencji kandydata. Brak zgody kierownictwa to druga przeszkoda

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13 lipca 2026, 06:27
rekrutacja rozmowa kwalifikacyjna pracodawca kandydat do pracy
Pracodawcy nie podają wynagrodzenia ze względu na chęć uzależnienia płacy od kompetencji kandydata. Brak zgody kierownictwa to druga przeszkoda
Shutterstock

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Największą słabością firm od lat jest jakość komunikacji w procesie rekrutacji. Szczególnie negatywnie kandydaci oceniają brak odzewu ze strony pracodawcy. Dodatkowo, nie podają wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. Robią to ze względu na chęć uzależnienia płacy od kompetencji kandydata. Brak zgody kierownictwa to druga przeszkoda.

Największa słabość firm - jakość komunikacji w procesie rekrutacji

Jakość komunikacji w procesie rekrutacyjnym pozostaje od lat największą słabością firm. Ponad 90% kandydatów doświadczyło braku informacji zwrotnej o odrzuceniu z rekrutacji. Co więcej, aż 84% badanych wskazało, że jest to sytuacja powtarzająca się. Taka praktyka, nazywana potocznie ghostingiem, dotyka blisko 3 na 10 kandydatów, którzy nie otrzymują żadnej informacji zwrotnej po zakończeniu procesu. Z perspektywy pracodawców głównym powodem tego zaniedbania jest brak czasu i zbyt duża liczba kandydatów (59%).

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- Dla kandydatów liczy się nie tylko sam wynik procesu, ale także jego przebieg – jakość komunikacji, transparentność zasad, sprawność organizacyjna czy atmosfera rozmów. Nawet osoby, które ostatecznie nie zostaną zatrudnione, na podstawie swoich doświadczeń tworzą opinię o firmie i często dzielą się nią z innymi. Profesjonalnie prowadzona rekrutacja wzmacnia więc wizerunek organizacji, natomiast brak dbałości o te aspekty może wiązać się z ryzykiem reputacyjnym – komentuje Martyna Borkowska, Specjalista ds. HR, Grupa PBI.

Problem braku kontaktu istnieje także po drugiej stronie procesów rekrutacji – aż 62% rekruterów przyznało, że spotkało się z brakiem kontaktu ze strony kandydata. Do tego dochodzą rozbieżności między CV a rzeczywistymi kompetencjami (na co wskazało 74% rekruterów) oraz brak przygotowania do rozmowy (75%).

Widełki wynagrodzenia w ofercie pracy kluczowym wymogiem kandydatów

Transparentność w ogłoszeniach o pracę stała się kluczowym wymogiem kandydatów i fundamentem skutecznej rekrutacji. Dla niemal wszystkich specjalistów (93%) oraz zdecydowanej większości pracowników fizycznych (86%) ważne jest, aby oferta pracy zawierała widełki wynagrodzenia. Aż 9 na 10 specjalistów uważa jawność płac za kluczowy element uczciwości i transparentności. Pracodawcy najczęściej unikają podawania widełek ze względu na chęć uzależnienia poziomu płacy od kompetencji kandydata (58% wskazań) oraz brak zgody ze strony kierownictwa (50%).

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Jednak oczekiwania kandydatów wykraczają poza kwestie finansowe. Aż 70% specjalistów i 60% pracowników fizycznych oczekuje szczerego i rzetelnego przedstawienia warunków pracy na danym stanowisku. Jednocześnie zaledwie co trzeci kandydat w obu grupach przyznaje, że to podstawowe oczekiwanie jest spełniane. Inne, coraz ważniejsze informacje, które zdaniem kandydatów powinny znaleźć się już w ogłoszeniu, to rodzaj oferowanej umowy (92%) oraz opis wymagań względem kandydata (90%).

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- Największym wyzwaniem pozostaje transparentność. 7 na 10 specjalistów i 6 na 10 pracowników fizycznych oczekuje rzetelnego przedstawienia warunków pracy, a jedynie co trzeci faktycznie tego doświadcza. Z perspektywy praktyka wiem, że właśnie tu powstaje albo znika zaufanie. To ono decyduje o tym, czy kandydat zwiąże się z firmą, czy poszuka innego miejsca – ocenia Maja Gojtowska, Konsultantka HR, autorka bloga Gojtowska.com.

AI przygotowuje ogłoszenia i pytania rekrutacyjne

Technologia stała się nieodłącznym elementem usprawniania procesów rekrutacyjnych, a jej wdrażanie gwałtownie przyspiesza. Obecnie 42% badanych pracodawców deklaruje, że w ich firmach wykorzystywane są narzędzia automatyzujące i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI). To stanowi czterokrotny wzrost popularności tych narzędzi od 2023 roku. Najpopularniejsze obszary wykorzystania AI po stronie pracodawców to przede wszystkim przygotowywanie treści ogłoszeń (57%), generowanie pytań rekrutacyjnych (53%) oraz automatyczne informowanie kandydatów o statusie aplikacji (49%).

- Jestem przekonana, że automatyzacja i technologia w HR powinny wynikać ze strategii i konkretnych potrzeb biznesowych. Wdrożenie musi być dobrze przemyślane, dopasowane do specyfiki organizacji i celów zespołu HR. Równolegle warto inwestować w rozwój kompetencji użytkowników nowych narzędzi. Tylko wtedy wdrożona zmiana będzie trwała i przyniesie wymierne korzyści biznesowe – komentuje Agnieszka Ert-Eberdt, Ekspertka HR, Prezeska UpScaler.

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Zmiana nie dotyczy jedynie firm. Kandydaci również aktywnie wspierają się AI: korzysta z niej co drugi pracownik fizyczny i 38% specjalistów. Najczęściej wykorzystują te narzędzia do tworzenia lub edycji CV (18% w obu grupach) oraz do przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (np. symulacji pytań i odpowiedzi).

Polacy oceniają firmę po procesie rekrutacji

Z raportu jasno wynika, że sposób prowadzenia procesów rekrutacyjnych przestał być tylko kwestią operacyjną – stał się elementem budowania (lub podważania) wizerunku pracodawcy. Aż 71% kandydatów ocenia firmę przez pryzmat doświadczeń rekrutacyjnych, co stanowi wzrost o 9 punktów procentowych względem poprzedniej edycji badania. To niepokojący sygnał dla firm, które wciąż traktują candidate experience jako nowoczesny termin branżowy, a nie podstawę strategii HR.

W świecie, gdzie każda interakcja z marką może zostać natychmiast oceniona i upubliczniona, profesjonalna, empatyczna i przejrzysta rekrutacja jest podstawą. Wnioski z raportu nie pozostawiają złudzeń – to nie jest moment, by zastanawiać się, czy warto inwestować w doświadczenia kandydatów. To moment, by działać – zanim najlepsi kandydaci wybiorą firmy, które już to robią.

Źródło: eRecruiter

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oprac. Emilia Panufnik
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Źródło: INFOR
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