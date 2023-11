Kandydaci zdolni, ale mało skuteczni. Wielu z nich ma trudności w negocjowaniu lepszych warunków zatrudnienia czy wyższego wynagrodzenia

Zdolność do szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i rozwoju, sprawne podnoszenie kwalifikacji i nabywanie wiedzy – to zdaniem przebadanych przez Pracuj.pl osób ich największe zalety na rynku pracy. Co ciekawe, respondenci mieli większą skłonność do wskazywania swoich zalet niż wad w kontekście rynku pracy. Mimo to, jak pokazało badanie, wielu z nich ma trudności w negocjowaniu lepszych warunków zatrudnienia czy wyższego wynagrodzenia. Badanie „Nowe prawa rekrutacji” pozwoliło ujawnić, jak kandydaci radzą sobie z tymi wyzwaniami i jakie cechy podkreślają w CV, by zwiększyć szansę na zdobycie atrakcyjnej pracy.

Badanie „Nowe prawa rekrutacji” przeprowadzone na grupie 2120 Polaków pozwoliło przyjrzeć się oczekiwaniom kandydatów dotyczącym procesu rekrutacji, a także sprawdzić, jak oni sami oceniają swoje kompetencje w kontekście rynku pracy.

Najważniejsze informacje: 57% badanych sądzi, że ich zaletą w kontekście rynku pracy jest samodzielność w realizacji powierzonych im zadań.

Tylko 16% kandydatów uważa, że potrafi skutecznie przedstawić swoje atuty podczas rekrutacji.

Wśród elementów podkreślanych przez kandydatów w CV znajduje się wykształcenie (44%) oraz doświadczenie zawodowe (40%).

Zrealizowane projekty czy działalność w organizacjach kandydaci podkreślają najrzadziej (odpowiednio 10% i 8%).

72% badanych pozytywnie ocenia własne kompetencje cyfrowe.

Z danych wynika, że są to oceny stosunkowo wysokie. Na pierwszym miejscu wśród cech, które przez kandydatów postrzegane są jako ich zalety w kontekście pracy, znalazła się samodzielność w wykonywaniu zadań – wskazało ją 57% respondentów. Połowa (52%) uważa, że ich zaletą jest zdolność nabywania nowej wiedzy. Wysoko uplasowały się także umiejętność adaptacji do nowych warunków, którą wskazało 44% badanych oraz pozytywne nastawienie do wyzwań i trudności w pracy zaznaczone przez 42%.

Nieco rzadziej badani wśród swoich zalet wskazywali na cechy, takie jak poczucie humoru czy kompetencje miękkie, np. budowanie relacji ze współpracownikami. Nadal jednak uzyskiwały one stosunkowo wysokie wyniki. I tak, na przykład, zdolność do budowania relacji jako posiadaną przez siebie zaletę wskazało 36% badanych, a do budowania relacji z przełożonymi – 39%. Empatię wobec współpracowników deklarowało 4 na 10 respondentów, a inteligencję emocjonalną w relacjach z nimi – 3 na 10.



Najrzadziej wśród zalet podawano łatwość zwiększania własnych zarobków (13%), skuteczne przedstawianie swoich atutów podczas rekrutacji (16%) czy dobrą intuicję w wyborze miejsc pracy i współpracowników (18%).

Wyzwania w rekrutacji

Badani zostali poproszeni także o wskazanie swoich wad w kontekście zatrudnienia. Najwyższy wynik spośród nich uzyskała mała przedsiębiorczość i trudności w staraniu o podwyżkę, którą zadeklarował mniej więcej co czwarty badany (27%), a na drugim miejscu uplasowały się trudności z prezentacją swoich umiejętności podczas rekrutacji (24%). Takie wyniki oznaczają, że kandydaci mierzą się nadal z wieloma wyzwaniami w kontekście poszukiwania satysfakcjonującej pracy – pomimo wielu zalet, które deklarują.



Co ciekawe, respondenci mieli większą skłonność do wskazywania swoich zalet niż wad w kontekście rynku pracy, o czym może świadczyć fakt, że 22% z nich nie zaznaczyło żadnej z proponowanego zestawu kilkunastu wad – była to trzecia najczęściej wybierana odpowiedź.



Wśród pięciu najczęściej wskazywanych wad znalazła się także nieśmiałość w relacjach ze współpracownikami, którą zaznaczyło 19% respondentów. Częstość wskazywania nieśmiałości malała jednak wraz ze wzrostem wieku odpowiadających, z poziomu 32% w grupie 18–24 lat do poziomu 14% w grupie 55–65.



Listę zamyka skłonność do łatwej utraty motywacji i zaangażowania (17%). Tutaj również można było zaobserwować zmianę częstotliwości wskazywania tej cechy w różnych grupach wiekowych. I tak, młodzi w wieku 18–24 lat wskazywali ją dwukrotnie częściej (24%) niż osoby z przedziału wiekowego 55–65 lat (12%).



Warto zauważyć, że – jak pokazało badanie – osoby młodsze nieco rzadziej wskazują na swoje zalety niż osoby starsze i jednocześnie zdecydowanie częściej niż ci drudzy podkreślają swoje wady. Świadczyć to może z jednej strony o ich dużej świadomości w zakresie konieczności dalszego rozwoju zawodowego, dodatkowo podpartej zmianą pokoleniową i być może większą uważnością na siebie i innych, która często cechuje osoby z najmłodszych pokoleń. Tendencja ta nie ma odzwierciedlenia jedynie, jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe, które ogólnie pracownicy oceniają dobrze, lecz ze wzrostem wieku respondentów ocena ta nieco maleje. Nie są to jednak spadki o więcej niż kilka punktów procentowych. Zdecydowanie większą różnicę widać między samooceną kompetencji cyfrowych pracowników fizycznych i biurowych (odpowiednio 66% wobec 79%) – Jolanta Lewandowska-Bitkowska, Ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl.



Różnice w odpowiedziach poszczególnych grup wiekowych, a zatem pokoleń na rynku pracy, przynoszą ciekawe wnioski na ich temat. Okazuje się bowiem, że osoby z grupy 18–24 lat częściej niż starsi deklarują tendencję do spóźniania się do pracy czy na spotkania. Częściej również dekoncentrują się w pracy, chociaż tutaj zależność jest dość ciekawa: najbardziej skoncentrowaną grupą są osoby w sile wieku, czyli w przedziale 44–55 lat, zaś najstarsza grupa, w której znajdują się również pracownicy tuż przed przejściem na emeryturę, wykazuje większe tendencję to utraty koncentracji podczas wykonywania zadań.

Wysokie kompetencje cyfrowe

45% badanych sądzi, że ich istotnym atutem na rynku pracy jest umiejętność szybkiego uczenia się nowych technologii. To szczególnie ważne nie tylko w kontekście trwającego zatrudnienia i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, lecz także samych procesów rekrutacyjnych, odbywających się z wykorzystaniem coraz bardziej zaawansowanych narzędzi już od etapu przeglądania ogłoszeń o pracę. Zdaniem połowy (51%) badanych wysokie kompetencje cyfrowe, czyli zdolność do sprawnego korzystania z technologii – m.in. urządzeń, internetu, programów, są ich atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia. Brak takich kompetencji stanowi wyzwanie dla co piątej badanej osoby.



Same posiadane kompetencje cyfrowe 3/4 badanych (72%) ocenia bardzo lub raczej pozytywnie – wobec tylko 4%, które oceniają je negatywnie.

Co kandydaci podkreślają w CV

Badanie Pracuj.pl sprawdzało nie tylko, jak kandydaci oceniają swoje zalety i wady w kontekście rynku pracy, lecz także co eksponują w swoich CV. Zdecydowanie najczęściej wskazywano na posiadane kierunkowe wykształcenie (44% badanych podkreśla je w swoim CV), pełny przebieg przeszłego zatrudnienia (40%) oraz posiadane prawo jazdy (39%). Na dalszych miejscach uplasowały się posiadane kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność czy zdolność zarządzania (35%, przy czym częściej podkreślają je pracownicy biurowi niż fizyczni).



To, co kandydaci uwypuklają w swoich dokumentach aplikacyjnych, jest szczególnie ciekawe w kontekście ich wyzwań związanych z często deklarowanym brakiem umiejętności dobrego zaprezentowania się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Z naszego badania wynika, że ponad połowa (55%) przygotowując swoje CV w odpowiedzi na oferty, stara się je każdorazowo dopasować do potrzeb konkretnego pracodawcy. Zdecydowanie częściej robią to osoby wykonujące pracę biurową niż pracownicy fizyczni. Najbardziej zaskakuje jednak, że aż 27% podkreśla w CV swoje hobby i pasje i jednocześnie tylko 10% – zrealizowane projekty. A to informacja o nich może mocno podnieść atrakcyjność ich aplikacji w oczach osoby rekrutującej, podczas gdy dane dotyczące zainteresowań są tylko ciekawym, lecz nie niezbędnym uzupełnieniem – komentuje Agata Roszkiewicz, Ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

Najmniej osób wśród respondentów podkreśla w swoich CV posiadanie certyfikatów językowych (11%), biznesowych (9%) czy działalność w organizacjach/stowarzyszeniach – 8%. 13% natomiast nigdy nie przygotowywało CV na potrzeby rekrutacji – nie jest zaskoczeniem, że odsetek takich osób jest zdecydowanie wyższy wśród pracowników fizycznych (17%) niż biurowych (10%).



Stosunkowo niskie odsetki uzyskane przez te odpowiedzi mogą wynikać z faktu, że są to elementy, którymi kandydaci często mogą pochwalić się zdecydowanie rzadziej niż posiadanym doświadczeniem zawodowym czy wykształceniem. Z pewnością to one jednak mogą pomóc im poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z dobrą autoprezentacją w procesie rekrutacji – i tym samym zwiększyć szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy.