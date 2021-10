Pracownicy fizyczni poszukiwani [BADANIE]

Pracownicy fizyczni poszukiwani - wciąż rośnie liczba ofert pracy dla fachowców. Jak oni czują się na rynku pracy? Czy są chętni do zmiany pracy? Jak ich rekrutować? Sprawdź wyniki badania.

Pracownicy fizyczni - ogromne zapotrzebowanie

Rekrutacja pracowników fizycznych w Polsce nabiera na sile. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 do fachowców kierowano na Pracuj.pl 84 tysiące ofert zatrudnienia. Jak w tych okolicznościach odnajdują się sami pracownicy fizyczni? Według raportu „Fachowcy o lepszej pracy” blisko 4 na 10 z nich szuka nowego pracodawcy, choć połowa pracuje dla obecnego ponad 3 lata. Jeszcze większą rolę niż kilka miesięcy temu odgrywa przy wyborze pracy wynagrodzenie – choć to nie jedyna popularna przyczyna zmiany.

Z materiału dowiesz się, że:

85% fachowców jest skłonnych przyjąć nową ofertę zatrudnienia.

55% badanych wierzy, że łatwo znaleźliby nową pracę w swojej branży.

72% fachowców szuka pracy ze względu na wynagrodzenia.

48% pracowników fizycznych zmieniło pracę w ciągu ostatnich 3 lat.

Tylko 1/3 fachowców wzięłaby udział w rekrutacji dłuższej niż 2 tygodnie.

Fachowcy w czołówce ofert pracy

Coraz silniejsza pozycja pracowników fizycznych na rynku pracy jest faktem. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku do fachowców kierowanych było aż 12% wszystkich ogłoszeń na Pracuj.pl. Łącznie to ponad 84 000 ofert. Zajęli oni w tym okresie czwarte miejsce pod względem liczby ofert wśród ponad 30 specjalizacji klasyfikowanych przez Pracuj.pl.

W obliczu tak imponującego zapotrzebowania na pracowników fizycznych zespół Pracuj.pl postanowił poznać bliżej ich opinie o rynku pracy, pracodawcach, rekrutacji, sytuacji zawodowej czy otrzymywanych zarobkach. Raport Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej pracy” przedstawia wyniki badania na grupie 506 pracowników fizycznych w wyjątkowym czasie dla tej grupy zawodowej. W pierwszym tekście poświęconym raportowi przedstawiamy postawy fachowców dotyczące zmiany pracy, zawodowych priorytetów i oczekiwań wobec rekrutacji.

Jak COVID-19 wpłynął na pracę fachowców?

Rosnąca liczba ofert dla pracowników fizycznych nie pozostaje bez wpływu na ich postawy zawodowe i pewność swojej sytuacji na rynku. Według badania Pracuj.pl 55% pracowników fizycznych uważa, że w swojej branży łatwo znaleźliby nową pracę, gdyby jej szukali – niepewność w tym zakresie wyrażało tylko 15% respondentów. Stosunkowo pozytywne postawy wielu badanych może także kształtować stosunkowo łagodny wpływ pandemii koronawirusa na ich sytuację zawodową. 73% pracowników fizycznych uczestniczących w badaniu deklaruje bycie w takiej samej lub lepszej sytuacji zawodowej co przed COVID-19.

Gotowość na zmianę pracy

Jak te poglądy wpływają na gotowość zmiany pracy? Blisko 4 na 10 fachowców badanych przez Pracuj.pl (38%) deklaruje, że aktywnie rozglądają się za nowym miejscem zatrudnienia. Jednak aż 85% badanych jest otwartych na przyjęcie nowej oferty, jeśli pojawiłaby się w najbliższym czasie. Według rynkowych ekspertów wyniki badania wskazują, że proaktywni i sprawnie komunikujący się pracodawcy mają szansę wybić się na tle innych firm nawet w świadomości osób, które nie są jeszcze zdecydowane na zmianę pracy.

"Na postawy kandydatów – fachowców wpływają obecnie dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony ich mobilność zawodową napędza rosnąca liczba ofert pracy fizycznej i coraz głośniejsza dyskusja o rywalizacji pracodawców o kandydatów, szczególnie wśród wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Z drugiej strony jednak część firm stara się utrzymać pracowników, oferując obecnej kadrze lepsze warunki czy podwyższając pensje. W praktyce więc rekrutacyjne postawy fachowców zależą od przemyślanych działań pracodawcy. Nawet ci kandydaci, którzy wcześniej nie rozważali zmiany pracy są skłonni zmienić zdanie, jeśli natrafią na odpowiednio atrakcyjną ofertę" - komentuje Konstancja Zyzik, Menedżerka ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju Pracowników w Grupie Pracuj.

Zarobki, rozwój i docenianie czyli jak przekonać pracownika do pracy

Wynagrodzenie przede wszystkim – to zasada, która najczęściej kieruje badanymi fachowcami szukającymi nowej pracy. Przyczyną planowanej zmiany pracodawcy przez aż 72% z nich jest bowiem chęć otrzymania wyższego wynagrodzenia. Co interesujące, w analogicznym badaniu Pracuj.pl z maja 2021 ten udział był wyraźnie niższy i wynosił 49%. Daleko dalej na liście znalazły się pozostałe przyczyny – brak możliwości rozwoju czy awansu (27%), poczucie bycia niedocenionym (25%) czy ciężkość pracy pod kątem fizycznym (21%).

Ponad 6 na 10 fachowców badanych przez Pracuj.pl nie poszukuje jednak aktywnie pracy. Co jest dla nich główną motywacją do pozostania u obecnego pracodawcy? Również i w tym wypadku najczęściej wskazywaną przyczyną są wynagrodzenia – blisko połowa tej grupy respondentów uważa, że osiągają wystarczające zarobki. W innych aspektach dostrzec można jednak wyraźne różnice między osobami zdecydowanymi na zmianę pracy i tymi, które tego nie planują. W utrzymaniu pracownika w firmie pomaga bowiem na przykład odpowiednia lokalizacja obecnego miejsca pracy (30% wskazań) czy dobra atmosfera (29%), a także dobre relacje z szefem (22%).

"Zarówno za odejściem, jak i utrzymaniem pracownika fizycznego najczęściej stoi wynagrodzenie. To główny motor podejmowania decyzji o zmianie pracy. Z badań wśród tej grupy pracowników wiemy też, że czynnik finansowy jest częścią czegoś, co wewnętrznie nazywamy „sumą korzyści”. Zaliczają się do niej np. wygodna lokalizacja, dobre relacje ze współpracownikami i przełożonym. Wszystko to, na co składa się dobre, pozytywne doświadczenie pracownika. Przy wystąpieniu tych elementów, skłonność pracownika do pozostania w dotychczasowym miejscu pracy jest większa. Pracodawcy poszukujący pracowników fizycznych, by zainteresować ich swoją ofertą, powinni eksponować informacje o oferowanym wynagrodzeniu, trybie pracy np. zmianowym czy elastycznym podejściu do tworzenia grafiku" - komentuje Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. Badań Kandydatów w Grupie Pracuj.

Jak rekrutować pracowników fizycznych?

Obecna sytuacja na rynku pracy fachowców sprzyja szukaniu nowych ofert zatrudnienia – co na początku tzw. pierwszego lockdownu mogło się wydawać odległym marzeniem. I rzeczywiście dla sporej części badanych pracowników fizycznych ostatnie kilkanaście miesięcy mogło być czasem przenosin do innej pracy. Według badań Pracuj.pl w okresie ostatnich 12 miesięcy pracodawcę zmienił co piąty badany, a w ciągu ostatnich dwóch lat – już co trzeci. Odpowiedzi badanych fachowców wskazują, że dla wielu z nich istotną cezurą może być okres trzech lat zatrudnienia w jednym miejscu. Udział osób, które pracują dla obecnego pracodawcy krócej lub dłużej od tego okresu rozłożył się mniej więcej na pół.

Co ciekawe, o ile większość fachowców spędza w jednym miejscu zazwyczaj przynajmniej kilka lat, o tyle sam proces rekrutacyjny powinien być w ich opinii maksymalnie sprawny i szybki. Pracownicy fizyczni to grupa szczególnie mało przychylna długo ciągnącym się decyzjom pracodawców. Tylko niecała 1/3 z respondentów dopuszcza udział w procesie rekrutacyjnym trwającym dłużej niż dwa tygodnie. Co więcej, ponad 1/3 kandydatów byłaby zniechęcona rekrutacją, której czas przekracza 7 dni.

Przytaczane dane pokazują, jak bardzo duży nacisk w procesach kierowanych do fachowców powinien być kładziony na przejrzystość i małe skomplikowanie działań rekruterów. 7 na 10 pracowników fizycznych podkreśla, że szybka rekrutacja to dla nich duży atut pracodawcy. Jednocześnie tempo rekrutacji to nie jedyny aspekt, na jaki zwracają uwagę. Istotne jest dla nich też, by poszukiwanie pracy wymagało jak najmniejszej ilości formalności. Blisko połowa fachowców badanych przez Pracuj.pl przyznaje, że nie lubią tworzenia CV, a 44% wolałoby się skontaktować z pracodawcą przez telefon zamiast wysyłać mu życiorys. Jednym z powodów wymienianym przez część z nich jest trudność wpisania wykonywanej przez nich pracy czy zdobytych praktycznych doświadczeń w sztywne ramy CV. Efekt? Wyraźna większość fachowców uważa, że byliby dodatkowo zdeterminowani do starania się o stanowisko, jeśli rekrutacja na nie możliwa byłaby bez wysyłania życiorysu, w szybki i sprawny sposób.

Sprawdź najnowszy raport Pracuj.pl "Fachowcy o lepszej pracy" >>> https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/362094/fa6d537fd7bdfdafa5b63392a67f6ba0.pdf

Źródło: Pracuj.pl