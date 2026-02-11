REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Motywowanie » Tłusty Czwartek: tylko 14% firm nie przyznaje pracownikom tego dnia żadnych benefitów

Tłusty Czwartek: tylko 14% firm nie przyznaje pracownikom tego dnia żadnych benefitów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lutego 2026, 10:53
tłusty czwartek w pracy pączki dla pracowników
tłusty czwartek w pracy - pączki dla pracowników
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Okazuje się, że większość polskich firm świętuje Tłusty Czwartek. Zwykle pracodawca kupuje pączki dla pracowników. Zaledwie 14% z nich nie przyznaje pracownikom żadnych benefitów związanych z tym świętem.

Tłusty Czwartek w pracy

Tłusty Czwartek to nie tylko kulinarna tradycja. To dzień, w którym nawet najbardziej zabiegani pracownicy pozwalają sobie na chwilę słodkiej przyjemności, a kuchnia lub open space na moment zamieniają się w miejsce nieformalnych spotkań i rozmów. Z badania przeprowadzonego przez firmę SmartLunch wynika, że tradycja świętowania Tłustego Czwartku w polskich firmach jest wciąż popularna.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Pączki dla pracowników

Coraz częściej rolę gospodarzy Tłustego Czwartku przejmują firmy. W wielu organizacjach pączki są zapewniane jako drobny benefit, symboliczny gest wobec zespołu lub element budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. Taką praktykę wskazuje aż 71 proc. respondentów. Tam, gdzie inicjatywa wychodzi od pracowników, dominuje dzielenie się i spontaniczność – 12 proc. badanych mówi, że to właśnie pracownicy przynoszą słodkości i częstują innych. Jednocześnie dla 14 proc. osób Tłusty Czwartek pozostaje zwykłym dniem pracy, bez dodatkowych rytuałów.

Dla wielu pracowników Tłusty Czwartek stanowi przede wszystkim miłe oderwanie od codziennej rutyny. Aż 70 proc. badanych postrzega go jako chwilę przyjemności i drobne urozmaicenie dnia pracy. Dla 8 proc. respondentów to także okazja do interakcji i integracji z innymi, natomiast 23 proc. ankietowanych traktuje ten dzień neutralnie - jak każdy inny dzień pracy. - Tłusty Czwartek w firmach coraz częściej funkcjonuje jak zwykły element dnia pracy, a nie odświętna atrakcja. Z badania widać, że takie drobne gesty są dla zespołów naturalnym sygnałem: „to jest moment wspólny”, bez dodatkowych komunikatów i formalności. Nie chodzi o świętowanie, tylko o prostą obecność i bycie razem w trakcie normalnego dnia. To właśnie takie nieformalne sytuacje najczęściej porządkują relacje w zespołach – mówi Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch

Ile pączków jedzą Polacy w Tłusty Czwartek?

Choć Tłusty Czwartek kojarzy się z kulinarną swobodą, dane pokazują, że Polacy podchodzą do tego dnia z wyraźnym umiarem. Ponad połowa ankietowanych (54 proc.) deklaruje, że planuje zjeść 2–3 pączki, a co piąta osoba (20 proc.) ogranicza się do jednego. Jednocześnie 26 proc. badanych decyduje się na większe porcje słodkości - cztery pączki lub więcej - co pokazuje, że nawet w dniu tradycyjnie kojarzonym z nadmiarem dominują raczej świadome i kontrolowane wybory konsumenckie.

REKLAMA

INFORLEX Kadry Płace i HR
Autopromocja

INFORLEX Kadry Płace i HR

Sprawdź

Tłusty Czwartek, mimo że trwa tylko jeden dzień w roku, coraz częściej pełni w firmach funkcję drobnego, ale zauważalnego elementu codziennego doświadczenia pracowników. Badanie SmartLunch wskazuje, że takie inicjatywy, osadzone w rytmie zwykłego dnia pracy, mogą wspierać relacje w zespołach i sprzyjać pozytywnemu odbiorowi organizacji. W warunkach rynku pracy, w którym decyzje pracowników coraz częściej zależą nie tylko od poziomu wynagrodzeń, lecz także od atmosfery i jakości współpracy, symboliczne gesty tego typu stają się naturalnym uzupełnieniem działań z obszaru HR i employer brandingu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: SmartLunch

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej
Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej
Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
Pączki dla pracowników w kosztach uzyskania przychodów. Jakie skutki podatkowe ma wspólne świętowanie tłustego czwartku?
Pączki dla pracowników w kosztach uzyskania przychodów. Jakie skutki podatkowe ma wspólne świętowanie tłustego czwartku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nowe przepisy dot. wypłaty wynagrodzenia 2026: zmiany w Kodeksie pracy
11 lut 2026

W 2026 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia. Zmiana w Kodeksie pracy odnosi się konkretnie do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czyli tzw. ekwiwalentu urlopowego.
KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki, a listonosz kosztuje. Dlaczego lepiej wybrać przelew?
11 lut 2026

KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki aż jednej trzeciej uprawnionych, tymczasem listonosz kosztuje aż 30 mln zł co roku. KRUS przekonuje seniorów do założenia konta w banku i wypłacie emerytury i renty w formie przelewu. Dlaczego warto to zrobić?
11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego: prawie połowa pracujących Polaków deklaruje średni lub zły stan zdrowia
11 lut 2026

Dzień 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Okazuje się, że prawie połowa pracujących Polaków deklaruje średni lub zły stan zdrowia. Z czego to wynika i co mogą zrobić z tym pracodawcy? Co ważne, ten dzień możemy też rozpatrywać z perspektywy religijnej - np. opieki nad chorymi. Dzień ten ustanowiony został w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II.
Rezerwacja wizyty w ZUS - załatwianie spraw w ZUS bez kolejki
11 lut 2026

ZUS przypomina komunikatem z 11 lutego 2026 o możliwości umówienia wizyty w ZUS za wcześniejszą rezerwacją, bez konieczności stania w kolejce w placówce. Opcja ta jest dostępna w większej ilości placówek od stycznia 2026 r.

REKLAMA

Tłusty Czwartek: tylko 14% firm nie przyznaje pracownikom tego dnia żadnych benefitów
11 lut 2026

Okazuje się, że większość polskich firm świętuje Tłusty Czwartek. Zwykle pracodawca kupuje pączki dla pracowników. Zaledwie 14% z nich nie przyznaje pracownikom żadnych benefitów związanych z tym świętem.
Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. [nie dotyczy każdego]
11 lut 2026

Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki ubezpieczenia społecznego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. Co więcej zmiana prawa zapewnia prawo nie tylko do rent i emerytur, ale także do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Należy złożyć specjalny wniosek udostępniony przez ZUS. Trzeba jednak wiedzieć, że taka możliwość dotyczy ograniczonego grona osób, bo specyficznej grupy zawodowej.
ZUS otwiera drzwi dla marynarzy. Sprawdź, jak samodzielnie opłacać składki i zyskać prawo do świadczeń
11 lut 2026

Od tego roku obowiązują przepisy, dzięki którym osoby, które pracują na statkach morskich mogą samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Aby uzyskać prawo do świadczeń, marynarze powinni zgłosić się do ZUS. Z nowych regulacji może skorzystać blisko 18 tys. osób.
Wyższa emerytura dla matek 4. dzieci w 2026 r. Ile wynosi po marcowej waloryzacji?
10 lut 2026

Emerytura dla matek 4. dzieci będzie wyższa od 1 marca 2026 r. Ile rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi po marcowej waloryzacji? Znamy już wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

REKLAMA

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.
10 lut 2026

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r., bo wydano właśnie oficjalny komunikat. Dokument jest z 9 lutego 2026 r. i został publicznie ogłoszony - kto zyska?
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
10 lut 2026

Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA