Tłusty Czwartek: tylko 14% firm nie przyznaje pracownikom tego dnia żadnych benefitów

Okazuje się, że większość polskich firm świętuje Tłusty Czwartek. Zwykle pracodawca kupuje pączki dla pracowników. Zaledwie 14% z nich nie przyznaje pracownikom żadnych benefitów związanych z tym świętem.

Tłusty Czwartek w pracy

Tłusty Czwartek to nie tylko kulinarna tradycja. To dzień, w którym nawet najbardziej zabiegani pracownicy pozwalają sobie na chwilę słodkiej przyjemności, a kuchnia lub open space na moment zamieniają się w miejsce nieformalnych spotkań i rozmów. Z badania przeprowadzonego przez firmę SmartLunch wynika, że tradycja świętowania Tłustego Czwartku w polskich firmach jest wciąż popularna.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Pączki dla pracowników

Coraz częściej rolę gospodarzy Tłustego Czwartku przejmują firmy. W wielu organizacjach pączki są zapewniane jako drobny benefit, symboliczny gest wobec zespołu lub element budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. Taką praktykę wskazuje aż 71 proc. respondentów. Tam, gdzie inicjatywa wychodzi od pracowników, dominuje dzielenie się i spontaniczność – 12 proc. badanych mówi, że to właśnie pracownicy przynoszą słodkości i częstują innych. Jednocześnie dla 14 proc. osób Tłusty Czwartek pozostaje zwykłym dniem pracy, bez dodatkowych rytuałów.

Dla wielu pracowników Tłusty Czwartek stanowi przede wszystkim miłe oderwanie od codziennej rutyny. Aż 70 proc. badanych postrzega go jako chwilę przyjemności i drobne urozmaicenie dnia pracy. Dla 8 proc. respondentów to także okazja do interakcji i integracji z innymi, natomiast 23 proc. ankietowanych traktuje ten dzień neutralnie - jak każdy inny dzień pracy. - Tłusty Czwartek w firmach coraz częściej funkcjonuje jak zwykły element dnia pracy, a nie odświętna atrakcja. Z badania widać, że takie drobne gesty są dla zespołów naturalnym sygnałem: „to jest moment wspólny”, bez dodatkowych komunikatów i formalności. Nie chodzi o świętowanie, tylko o prostą obecność i bycie razem w trakcie normalnego dnia. To właśnie takie nieformalne sytuacje najczęściej porządkują relacje w zespołach – mówi Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch

Ile pączków jedzą Polacy w Tłusty Czwartek?

Choć Tłusty Czwartek kojarzy się z kulinarną swobodą, dane pokazują, że Polacy podchodzą do tego dnia z wyraźnym umiarem. Ponad połowa ankietowanych (54 proc.) deklaruje, że planuje zjeść 2–3 pączki, a co piąta osoba (20 proc.) ogranicza się do jednego. Jednocześnie 26 proc. badanych decyduje się na większe porcje słodkości - cztery pączki lub więcej - co pokazuje, że nawet w dniu tradycyjnie kojarzonym z nadmiarem dominują raczej świadome i kontrolowane wybory konsumenckie.

REKLAMA

Tłusty Czwartek, mimo że trwa tylko jeden dzień w roku, coraz częściej pełni w firmach funkcję drobnego, ale zauważalnego elementu codziennego doświadczenia pracowników. Badanie SmartLunch wskazuje, że takie inicjatywy, osadzone w rytmie zwykłego dnia pracy, mogą wspierać relacje w zespołach i sprzyjać pozytywnemu odbiorowi organizacji. W warunkach rynku pracy, w którym decyzje pracowników coraz częściej zależą nie tylko od poziomu wynagrodzeń, lecz także od atmosfery i jakości współpracy, symboliczne gesty tego typu stają się naturalnym uzupełnieniem działań z obszaru HR i employer brandingu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: SmartLunch