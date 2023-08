Czy można przyjść z dzieckiem do pracy?

Pokoje dla dzieci i animator w miejscu pracy

Jeśli większa liczba pracowników jest zainteresowana okazjonalnym czy wyjątkowym zabieraniem dziecka do miejsca pracy, pracodawca może w zakładzie pracy udostępnić wolne pomieszczenie, w którym dzieci mogłyby spędzić czas pod opieką dorosłego (np. animatora zabaw). Trzeba jednak pamiętać o tym, że to nadal rodzic jest prawnym opiekunem i jest odpowiedzialny za dziecko w pracy, w gruncie rzeczy praca to nie jest przedszkole.

Ważne Kodeks rodzinny i opiekuńczy - rodzic ponosi odpowiedzialność Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO) w art. 92, wskazuje, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Z kolei art. 95 § 1 KRiO przewiduje, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw, § 3 władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Art. 96 § 1 KRiO w zakresie sprawowanej pieczy wskazuje, że rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim.

Odpowiedzialność wykroczeniowa rodzica za dziecko

Gdyby doszło do nieszczęśliwego zdarzenia rodzic może być narażony na odpowiedzialność wykroczeniową i karną. Przepis art. 106 KW, przewiduje, że kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Z rodzicem do pracy w Urzędzie Statystycznym w Kielcach