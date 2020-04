Karta podarunkowa – odpowiedź na wyzwania wymagających czasów?

Działy HR stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami – należą do nich nie tylko rekrutacje i onboarding online, lecz także zadbanie o to, aby pracownicy pomimo okoliczności wymuszających na nich zastój mogli zachować dobrą formę fizyczną, a także zdrowie psychiczne. Nowe warunki pracy stanowią doskonałą okazję, by udowodnić, że firma stawia w centrum pracownika i dzięki właściwemu doborowi benefitów może zachęcić go do utrzymania formy. Teraz, gdy jesteśmy pozbawieni możliwości korzystania z siłowni oraz innych obiektów sportowych, gdy sporty grupowe muszą zaczekać do bezpieczniejszych czasów, a karty sportowe zostały zawieszone, tym ważniejsze jest pokazanie, że pracodawca nie ignoruje konieczności zapewnienia pracownikowi warunków do zdrowego życia w regulowanym przez restrykcje zakresie.

Klucz do zachowania równowagi i wydajności

A jest o co walczyć – aż 60% osób aktywnych fizycznie twierdzi, że ruch przeciwdziała stresowi i depresji (Jak zdrowo ćwiczą Polacy, Zdrofit 2018), czyli czynnikom, na które jako społeczeństwo wykazujemy teraz szczególną podatność. Udowodniono wielokrotnie, że ćwiczenia obniżają poziom hormonu stresu w organizmie oraz stymulują produkcję endorfin. Każda aktywność fizyczna, ale wykonywana regularnie, wiąże się z dużymi korzyściami dla organizmu. Sport zapewnia zdrowie, energię i odporność na choroby. To wszystko, czego obecnie potrzebujemy, żeby – zachowując wydajność i zaangażowanie – wykonywać swoje obowiązki zawodowe oraz zachować siły do wyzwań życia domowego. Pracodawca, który chce docenić swój zespół i podnieść w nim motywację, powinien uwzględnić wpływ ruchu na ciało i mózg, i zagwarantować dostęp do takiej formy aktywności, która jest obecnie dostępna dla wszystkich – aktywności domowej.



Benefity zamiast karnetów na siłownię?

Popularne w internecie transmisje online publikowane przez instruktorów sportu gwarantują powszechny dostęp do ulubionych albo zupełnie nowych dyscyplin sportowych. Wzrasta zainteresowanie jogą, pilatesem, movementem, stretchingiem, ćwiczeniami na kręgosłup. Nie mniej popularne są ćwiczenia siłowe z wykorzystaniem własnego ciała, ale nie tylko! Zestawienie Stackline z 31 marca 2020 pokazuje, że największym „wygranym” epidemii, z punktu widzenia e-commerce (8. miejsce w zestawieniu), są między innymi sklepy sprzedające sprzęt sportowy – sprzedaje się ponad 300% więcej zestawów do ćwiczeń siłowych, o 170% wzrosła sprzedaż sprzętu fitness, a o 150% akcesoriów do ćwiczenia jogi. Coraz chętniej sięgamy po sprzęt do treningu, który pozwala zachować formę bez wychodzenia z domu. To okazja dla pracodawcy, żeby wręczyć benefit pozwalający samodzielnie wybrać narzędzia do indywidualnych preferencji pracownika i jego rodziny. W poszukiwaniu alternatywy kart sportowych nieznajdujących zastosowania w czasach kryzysu warto rozważyć zakup Karty Podarunkowej DECATHLON – daje ona dostęp do sprzętów i akcesoriów do ponad 78 dyscyplin sportowych bez względu na poziom zaawansowania kupującego.

Karta podarunkowa – sportowa alternatywa dla aktywnych

W czasie kryzysu inwestycja w motywację i zdrowie pracowników może zwrócić się wielokrotnie. Dobrze sięgnąć po benefit sprawdzony, cieszący się uznaniem pośród odbiorców. Popularność Kart Podarunkowych DECATHLON wynika z powszechnej rozpoznawalności marki i jej dobrej reputacji, którą można łatwo sprawdzić chociażby w internetowych opiniach. Według badania SW Research z 2019 r. aż 46% Polaków najchętniej robi zakupy sportowe w tej sieci. Karta jest wygodnie przekazywana drogą mailową i pozwala sprawnie zrealizować zamówienie online, a pracownicy na każdym etapie realizacji zamówienia dbają o przesyłkę z najwyższą starannością i dbałością o higienę.

