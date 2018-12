Szczęśliwy pracownik to najlepsza inwestycja!

Jakkolwiek by to nie zabrzmiało banalnie, to na końcu wszelkich udanych przedsięwzięć stoją ludzie. Do sukcesów firmy prowadzą zmotywowani i energiczni pracobiorcy, którzy widzą sens w tym, co robią. Bez całościowego zadbania o ich morale trudno liczyć na harmonijny rozwój i szereg korzyści. Przedsiębiorstwo skoncentrowane wyłącznie na zadaniach, gdzie nie słychać śmiechu i szczerych rozmów, zazwyczaj jest w jakimś stopniu wybrakowane. Tak jakby brakowało w nim przysłowiowej „kropki nad i”, która mocno popycha ją w oczekiwaną przez pracodawcę stronę.

- Wszyscy funkcjonujemy w kulturze sukcesu. To towar, po który chcemy sięgać zarówno poprzez indywidualne, jak i zespołowe osiągnięcia. Wyzwolenie z ludzi wszystkiego najlepszego, co w sobie mają, nie jest łatwym zadaniem. Jako pracodawca staram się jednak każdego dnia stwarzać warunki, które sprzyjają wspólnej integracji, a także rozwojowi kompetencji. Często powtarzam, że do mojego pokoju drzwi są zawsze otwarte. Czas poświęcony zespołowi to jak kamfora na drobne rany, które w każdej organizacji muszą powstawać. Pomagam rozwiązywać problemy, szukam rozwiązań, które sprawią, że każda osoba będzie czuła się w pracy dobrze – wyjaśnia Katarzyna Opiekulska, dyrektor zarządzająca LSJ HR Group.

reklama reklama

Rola pracy w codziennym funkcjonowaniu jest nie do przecenienia. To ona warunkuje statut społeczny, kreuje tożsamość, pozwala nawiązać kontakty zawodowe i prywatne, wpływa na nasz nastrój i każdą odmianę samopoczucia. Jej strata zazwyczaj wiąże się z niepokojem, niepewnością, poczuciem zagrożenia. Podobne emocje wywołuje również praca, która nie daje satysfakcji. Wszakże niemalże wszelkie przeprowadzane badania wskazują, iż szczęśliwy pracownik jest wysoce zmotywowany, zaangażowany w wykonywane czynności, a także pozytywnie usposobiony oraz mniej nerwowy i pod każdym względem zdrowszy.

Już w 2010 roku Instytut Gallupa opublikował głośno komentowane dane, z których wynikało, iż firmy z USA każdego roku tracą blisko 300 miliardów dolarów z powodu braku zaangażowania swoich pracowników. Trudno wyobrazić sobie, aby ten trend się zmienił i raczej można przypuszczać, iż straty finansowe mogą być o wiele wyższe. To kolejny argument skłaniający do tego, aby nie lekceważyć kwestii szczęścia.

Polecamy: Personel i Zarządzanie – prenumerata

Do budowania zaufania wewnątrz zespołu coraz częściej zatrudnia się osoby na stanowisko chief happiness oficera. W naszym kraju ta funkcja nie jest jeszcze popularna, ale pomału przebija się do świadomości przedsiębiorców. Do jego podstawowych zadań zaliczają się:

regularne rozmowy z pracownikami i reakcja na ich wnioski

stwarzanie warunków, poprzez przeróżne działania wewnętrzne, do tego, aby pracownicy mieli dostęp do rozmów z przełożonym i mogli swobodnie wyrażać opinię

umożliwianie autonomii w zakresie zarządzania ich zakresem kompetencji

pomoc w przepływie informacji

dbałość o to, aby wartości i zasady wyznawane w firmie były znane wszystkim pracownikom

Każdy człowiek, który rozumie co robi i w jakim celu, będzie czuł się o wiele lepiej, niż ten, który ma wrażenie, iż jest niezauważanym trybem w maszynie całej firmy. Tym samym buduje się dzięki temu poczucie przynależności do firmy i tworzy satysfakcję z wykonywanych zadań.

Skompletuj zespół biorąc pod uwagę ich cechy charakteru, a także wyznawane wartości. Oczywiście, nie zawsze jest to możliwe, ale jeśli instynkt ci podpowiada, że dana osoba kompletnie nie pasuje charakterologicznie i poglądowo do zarządzanej grupy, to nie ryzykuj utraty waszej harmonii.

- Wychodź z inicjatywą i słuchaj swoich współpracowników. Pozwól na to, aby uwierzyli, że ich głos jest dla ciebie naprawdę ważny. Kadra kompetentnych osób to niewyczerpane źródło poglądów, doświadczeń i wizji – od prowadzenia całych działów, po drobiazgi, które mogłyby ulec korektom. Pracodawcy nie mają monopolu na słuszność każdej decyzji. Dobre rady to niewyobrażalnie wielka wartość i każdy rozsądny przedsiębiorca nie będzie się na nie obrażał, tylko postara się wyciągnąć konstruktywne wnioski – dodaje Katarzyna Opiekulska.

Jednym z podstawowych i najczęściej używanych środków do osiągania zadowolenia są benefity pracownicze. Niestety, wciąż najczęściej są one od początku do końca wybierane przez pracodawców. Łatwo wtedy o błędy. Nie każdy ma ochotę na wypad z namiotem do lasu czy cotygodniowe zajęcia fitness. Dlatego i w tej kwestii najlepszym wyjściem jest szczera rozmowa z zespołem i dopasowanie indywidualnych, spersonalizowanych benefitów. Pamiętaj jednak przy tym, że człowiek zmienia się całe życie i możliwe, że to co na pewnym etapie mu odpowiadało, później już przestaje być dla niego cenne. Wtedy reaguj, niewerbalnie komunikując, iż satysfakcja pracownika jest dla ciebie naprawdę ważna.

Każda zmotywowana, chętna do rozwoju jednostka, potrzebuje wyzwań. Uczyń z tego swoją broń i stwórz możliwości, aby wykorzystać to zarazem dla dobra zespołu, jak i firmy. Dobrym pomysłem może być choćby system oparty na nagradzaniu najlepszych pracowników. Wyzwanie i odrobina rywalizacji nie powinna zaszkodzić. Tym bardziej, że możesz tworzyć wyzwania grupowe, gdzie dodatkowe premie będą wręczane wtedy, kiedy zespół osiągnie łącznie wyznaczony cel.

- Wszystko, o czym rozmawiamy, wynika z jasno określonej filozofii firmy i trwałej kultury organizacyjnej. Przyjazne miejsce pracy, do którego chce się przychodzić każdego dnia, na pewno jest wyzwaniem dla pracodawcy. Wszyscy mamy jednak jeden określony cel – chcemy osiągać nasze zamierzenia. Aby tak się stało, musimy pamiętać, że człowiek jest najważniejszy – zakończyła Katarzyna Opiekulska.

Zadowoleni pracobiorcy są o wiele bardziej produktywni, zdecydowanie kreatywniejsi, rzadziej korzystają ze zwolnień chorobowych, nie szukają nowych wyzwań zawodowych, a także pozytywnie wpływają na morale grupy. Te wszystkie elementy tworzą stały rozwój firmy. Nie warto przechodzić obok tego obojętnym! Tym bardziej, że to najdogodniejsza ścieżka do drogi biznesowego sukcesu.