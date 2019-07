HR – wczoraj – dziś – jutro. HR (R)evolution

Drogę jaką przebył dzisiejszy HR doskonale pamięta „Personel i Zarządzanie”, miesięcznik, który od 25 lat wspiera managerów i dyrektorów działów personalnych. Aby uczcić tą rocznicę już dziś zapraszamy do udziału w wyjątkowej konferencji HR (R)evolution, która będzie świętem polskiego HR. 3 października 2019 spotkamy się, aby dyskutować, wymieniać się doświadczeniami i zdobywać nowe. Porozmawiamy o tym, jak wyglądał rynek HR wiele lat temu, ale również, w którym kierunku zmierza i na co powinniśmy się przygotować. Uczestników konferencji HR (R)evolution zaprosimy do podróży przez ewolucję HR. Opowiemy jak było wczoraj, jak jest dziś, a jak będzie jutro.

HR wczoraj – pierwsi pionierzy na rynku

W całkiem nieodległej przeszłości główne zadania działów kadr oscylowały wokół rozliczeń płac, urlopów, list obecności – jednym słowem zadań, które nie uchodziły za atrakcyjne. Kadry były po prostu działem, który wykonując systematycznie swoje zadania, zapewniał prawidłowe funkcjonowanie prawno – administracyjne przedsiębiorstwa. W zadaniach działów kadr nie było takich wyzwań jak wpływ na kulturę organizacyjną firmy czy prowadzenie inicjatyw związanych z zarządzaniem zmianą, czy wreszcie tworzenie strategii personalnej w firmie. Jednak wraz z otwierającymi się w Polsce w latach 90-tych filiami zagranicznych korporacji nastąpiła zmiana, która leży u podstaw polskiego HR-u jaki znamy dziś. Zagraniczne korporacje wchodząc na polski rynek „przywiozły” ze sobą struktury i sposoby funkcjonowania, które na ich rodzimym rynku były już standardem. Krótką wycieczkę w przeszłość podczas konferencji HR (R)evolution zapewni uczestnikom debata - HR WCZORAJ: skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, w której do udziału zostali zaproszeni: Magdalena Gera-Pikulska, Senior HR Executive, Management in Focus; Piotr Sierociński, Doradca HR, centrum ekspertyzy HR; Kazimierz Sedlak, doktor nauk humanistycznych, założyciel, Sedlak & Sedlak oraz prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski, Kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

reklama reklama



HR dziś – strategiczna rola w firmie

Zmiany pokoleniowe na rynku pracy wymuszają także zmiany w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi, zmieniają sposób poszukiwania nowych kandydatów oraz utrzymania talentów. Zapotrzebowanie na pracowników wyróżniających się szczególnymi zdolnościami, o wysokiej kreatywności wciąż rośnie, co powoduje, że działy HR stają przed wyzwaniem jak pozyskiwać i utrzymywać pracowników. Dotarcie, pozyskanie i zatrzymanie najlepszych kandydatów to obecnie jedno z kluczowych wyzwań jakie stoi przed działami HR. Dzisiaj HR odgrywa strategiczną rolę w budowaniu kultury, wartości oraz przewagi konkurencyjnej firmy w biznesie i ma wpływ na marketing, sprzedaż, wizerunek oraz finanse firmy. HR przestał być kosztem, a zaczął być źródłem zysków. Co za tym idzie zmieniły się też oczekiwania zarządu w stosunku do szefów działów personalnych i HR Biznes Partnerów. Jak budować i rozwijać współpracę między HR a zarządem? I jak budować strategiczną rolę tej współpracy? opowie Adam Dębowski z Instytutu Liderów Zmian.

HR jutro – automatyzacja i nowe technologie

Rozwój automatyzacji i nowe technologie coraz bardziej wkraczają do HR. Automatyzacja obejmuje coraz więcej procesów redukując koszty, zwiększając wydajność pracy oraz skracając czas wielu działań. Zaawanasowane systemy technologiczne zapewniają także sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i wpierają dział HR w realizacji kluczowych zadań w ramach realizowania strategii employer brandingu oraz polityki personalnej. Jednak stosowanie automatyzacji niesie za sobą także i ryzyka. Całkowita automatyzacja procesów np. selekcja CV w rekrutacji bez czynnika ludzkiego może spowodować, że odrzucone zostaną wartościowe osoby, ponieważ algorytm będzie sortował dane w określony sposób. Zatem automaty nie zastąpią całkowicie człowieka, a zasada złotego środka sprawdza się najlepiej.

Część konferencji poświęconej HR -owi jutra zakończy najnowszy energetyzujący power speech Szymona Kudły, który opowie o SISU: jesteśmy silniejsi, niż nam się wydaje.

Co wyróżnia konferencję HR (R)evolution? Przede wszystkim to, że jest to spotkanie dla HR-owców, a nie tylko o HRM. Zapraszamy do dyskusji, udziału w motywujących wystąpieniach, do rozmów kuluarowych, do poznania niezwykle interesujących praktyków z branży. Zapraszamy 3 października br.! Rejestracja: https://25piz.infor.pl/