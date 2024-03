Sztuczna inteligencja w firmie. Komunikacja i zaangażowanie pracowników ułatwi wdrożenie AI

Ponad połowa pracowników nie wie, czy firma, w której pracują wykorzystuje sztuczną inteligencję. Wiedza na ten temat jest większa wśród menedżerów wyższego szczebla. Wiedzę o stosowaniu sztucznej inteligencji w firmie deklaruje ponad trzy czwarte wśród nich. Wyniki badania przeprowadzonego w 10 krajach, w którym wzięło udział cztery tysiące respondentów wskazują, że firmy prowadzą błędną politykę informacyjną.

Na pytanie „czy w twojej firmie wykorzystywana jest sztuczna inteligencja?” nie potrafiło udzielić odpowiedzi 54% respondentów. Wśród menedżerów wyższego szczebla świadomość, czy firma korzysta ze sztucznej inteligencji, a jeśli tak – to w jaki sposób, była wyższa: wiedzę na ten temat zadeklarowało 78% respondentów należących do tej grupy. Takie wyniki przyniosło badanie przeprowadzone przez amerykańską firmę technologiczną UKG. Wzięło w nim udział cztery tysiące pracowników z 10 krajów świata.



Eksperci interpretując te wyniki twierdzą, że takie rozbieżności świadczą o tym, że firmy popełniają poważne błędy w polityce informacyjnej. Dan Schawbel z firmy Workplace Intelligence, które współpracowała w realizacji badania uważa, że organizacje muszą bardziej otwarcie informować o tym, jak wykorzystują sztuczną inteligencję w miejscu pracy. Jego zdaniem jest to konieczne, jeśli firmy chcą uzyskać przewagę konkurencyjną oraz zdobyć i utrzymać zaufanie swoich pracowników.

Komunikacja w firmie

Akceptacja sztucznej inteligencji przez pracowników zależy – jak pokazują wyniki badania – od odpowiedniej komunikacji wewnątrz firm. 78% respondentów zadeklarowało, że byłoby im łatwiej zaakceptować sztuczną inteligencję, gdyby pracodawca w sposób przejrzysty, jak sztuczna inteligencja może usprawnić pracę. 75% osób uczestniczących w badaniu potwierdziło z kolei, że warunkiem akceptacji sztucznej inteligencji jest informowanie o tym, jak firma w praktyce wykorzystuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Według ekspertów przeprowadzających badanie takie odpowiedzi stanowią dowód, że przejrzystość i sprawna komunikacja torują drogę do relacji opartych na zaufaniu i są kluczowymi elementami, by przekonać pracowników do nadchodzących zmian.

Przystąpienie do wdrażania AI w firmie powinno rozpocząć się od sprawdzenia, w jakim stopniu jej pracownicy ufają opiniom przełożonym – twierdzi Marcus Erb, wiceprezes ds. danych i innowacji w Great Place To Work. Według niego konieczne jest przeprowadzenie takiej analizy na wszystkich poziomach zarządzania. Jego zdaniem mniejsze zaufanie pracowników do przełożonych oznacza większe wątpliwości wobec planowanych zmian. Może to negatywnie wpływać na tempo wdrażania nowych rozwiązań.

Zaangażowanie pracowników

Wyniki badania przeprowadzonego przez UKG pokazują, że uczestnictwo pracowników w procesie decyzyjnym podczas wdrażania sztucznej inteligencji w firmie może ujawnić wiele nieuświadamianych wcześniej wyzwań, a tym samym pozwoli uniknąć kosztownych błędów. Pracownicy, którzy otrzymają możliwość wpływania na sposób, w jaki firma wykorzystuje sztuczną inteligencję, mogą stanowić cenne źródło informacji zwrotnych. Współuczestnictwo w procesie zmniejsza także strach i stres w zespole powodowany brakiem przejrzystości w komunikacji.

Pojawieniu się sztucznej inteligencji towarzyszyło upowszechnienie się wielu mitów, które są owocem niewystarczającej wiedzy w zakresie działań i funkcjonalności nowych systemów. Zapewne przyszłość i tak przyniesie wiele nowych kontrowersji. Liderzy będą musieli wykazać się większą umiejętnością słuchania, pogłębiania wiedzy swoich pracowników, dialogu i budowania relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Bez nowego modelu przywództwa firmom będzie trudno zapewnić sobie przewagę poprzez szybkie i sprawne wdrożenie sztucznej inteligencji w miejscu pracy.