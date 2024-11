Refleksja i działanie – pomiędzy operą i neuronauką. Bezpłatny warsztat inspiracyjny

Serdecznie zapraszamy na warsztat inspiracyjny Refleksja i działanie – pomiędzy operą i neuronauką, którego celem jest pokazanie, że siłami kształtującymi świat przeżyć człowieka jest wielowariantowe kształtowanie się cyklu nieustannego przechodzenia od refleksji do działania i doprowadzanie działania do portu refleksji.

Zapisy: https://promocje.infor.pl/warsztat-refleksja-i-dzialanie/

Niczym pętla nieskończoności cykl refleksji i działania naprzemiennie napędza i spowalnia trzy wymiary życia człowieka – osobisty, rodzinny i zawodowy. To co twórcy opery niczym najlepsi terapeuci i psychologowie swoich czasów dostarczali na przestrzeni czasu od renesansu po współczesność pod postacią afektów, psychologia od zarania tej gałęzi nauki nazywała emocjami, by następnie przy pomocy neurobrazowania wydobywać na światło świadomego oglądu splątaną i precyzyjną siec połączeń mózgowych odpowiedzialnych za doświadczanie tych dwóch stanów.

Korzyści dla uczestników:

- ugruntowanie wiedzy o refleksji i działaniu, jako narzędziach do świadomego wykorzystania w codziennych aktywnościach, - możliwość doświadczania wybranych aspektów sztuki i wiedzy naukowej w angażującej formule warsztatowej, - trening wybranych technik uważności w kontekście wsparcia lub poprawy dobrostanu psychofizycznego, - dostęp do kontekst kulturowego i naukowego podanego w formule mini wykładów.

Program warsztatów:

Cz. I:

miniwykład: refleksja i działanie w sztuce i nauce

- aria i recytatyw, - ruch zapisany w muzyce, ruch zapisany w refleksji - stworzeni do ruchu – trzy mózgi człowieka - wzdłuż szczeliny Sylwiusza – mózg górny, mózg dolny (za: S. M. Kosslyn, G. W. Miller)

Cz. II:

ćwiczenie: zwalniając do prędkości obecności (za: A. Seale)

- ćwiczenie w przestrzeni; 2 krzesła, 3 metry, 10 minut z muzyką (Czajkowski – Jezioro łabędzie)

test górny mózg, dolny mózg

- rozpoznanie własnego trybu poznawczego – działanie, stymulacja, obserwacja, adaptacja (za: S. M. Kosslyn, G. W. Miller) - refleksje uczestników

Cz. III:

miniwykład: wprowadzenie do opery/ 4

- metrum trójkowe - aria da capo - aria i recytatyw – refleksja i działanie – formuła listu - wokół Traviaty Verdiego

ćwiczenie (autorskie) A B A (D. Sowa)/ 7

- refleksja – działanie – refleksja a może działanie – refleksja – działanie - teza, antyteza, synteza - trzy inteligencje – intelekt, emocje, intuicja - refleksje uczestników

Prowadzący: Damian Sowa - Praktyk rozwoju, akredytowany Coach i Mentor, Menedżer i Project menedżer Pracuje w oparciu o struktury coachingowe, mentoringowe i projektowe. Korzysta z najnowszej wiedzy psychologicznej oraz neuronaukowej i narzędzi uwzględniających neuroplastyczność. Dostarcza procesy rozwojowe w wymiarach indywidualnym i biznesowym. Współpracuje z osobami indywidualnymi, zespołami i grupami. Specjalizuje się we współpracy z ekspertami oraz średnią i wyższą kadrą zarządzającą. W jego dotychczasowej praktyce dominuje praca z zagadnieniem transformującego potencjału zmiany w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Jest akredytowanym Project menedżerem IPMA Polska, certyfikowanym Praktykiem PRISM Brain Mapping, członkiem European Mentoring & Coaching Council Poland, absolwentem kierunku Coaching profesjonalny – metody i praktyka w Akademii Leona Koźmińskiego, a także studiów menedżerskich oraz zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Obecnie rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w 5-cio miesięcznym programie Academy of Executive Coaching z potrójną akredytacją ICF, EMCC oraz AC. Pasjonuje go teatr operowy, sztuki wizualne, którymi zasila swój warsztat rozwojowy. Odnawia meble i uprawia ogród. Mieszka w Krakowie.