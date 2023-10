Kompetencje miękkie i znajomość nowoczesnych technologii. Na to stawia polska młodzież

Trzy czwarte polskich nastolatków uważa, że umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii ma znaczenie dla ich kariery zawodowej, a wśród kluczowych kompetencji najczęściej wskazują te miękkie. Dlatego kolejna odsłona realizowanego przez firmę oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości programu #YouthEmpowered skupiać się będzie właśnie na rozwoju tych obszarów. W webinarze otwierającym tegoroczną edycję wzięło udział ponad 4 tys. osób z Polski i krajów bałtyckich.

Trzech na czterech młodych Polaków uważa, że świadome stosowanie nowoczesnych technologii przełoży się na ich przyszłość na rynku pracy. Jednocześnie, to na doskonaleniu kompetencji miękkich chcą skoncentrować się w najbliższym czasie – młodzież najczęściej wskazywała odporność na:

stres i działanie pod presją czasu – 47,7 proc.,

kreatywność – 43,3 proc.,

komunikację – 34,5 proc., oraz

organizację pracy – 33,0 proc.

Źródło zewnętrzne

Jak pokazują te wyniki, młodzi Polacy jako najważniejsze wskazali tylko dwie umiejętności, które wchodzą w skład koncepcji 4K, czyli zbioru kompetencji kluczowych dla rozwoju zawodowego. Tylko 13 proc. ankietowanych jest świadoma tego trendu, a blisko 60 proc. nie wie lub nie jest pewna.

Źródło zewnętrzne

Celem inicjatywy Coca-Cola HBC jest wspieranie młodych w ich zawodowym rozwoju oraz wyborach dotyczących przyszłej edukacji czy pracy. Dlatego tematem przewodnim tegorocznego programu #YouthEmpowered, będą właśnie umiejętności przyszłości (#Skills4Future) – w polskiej edycji te wchodzące w skład 4K, czyli krytyczne myślenie, kooperacja, komunikacja i kreatywność.

Nowoczesne technologie cieszą się uznaniem nastolatków

Badanie pokazało, że aż 75 proc. polskich nastolatków uważa umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii, w tym AI za ważną lub bardzo ważną w kontekście ich kariery zawodowej. Co więcej, większość z nich (69,4 proc.) uznało kompetencje miękkie za pomocne również w efektywnym wykorzystaniu takich rozwiązań. Dlatego w tym roku uczestnicy programu będą mieli okazję poszerzyć wiedzę także w tym zakresie.

Źródło zewnętrzne

#YouthEmpowered to nasz kluczowy program społeczny, który realizujemy konsekwentnie od 2017 r. w coraz to nowszych odsłonach. Tylko w Polsce i krajach bałtyckich skorzystało z niego już ponad 200 tys. osób. Zależy nam, by to, co oferujemy w ramach programu faktycznie odpowiadało na trendy rynku pracy i potrzeby młodych, dlatego każdego roku oferujemy im coś nowego. W rozpoczynającej się właśnie edycji, wraz z naszym lokalnym partnerem społecznym, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zaproponujemy młodzieży pokaźną dawkę wiedzy i ćwiczeń z zakresu zarówno kompetencji miękkich, jak i AI – mówi Ruža Tomić Fontana, dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Cieszymy się, że razem z Coca-Cola HBC Polska możemy wyjść naprzeciw potrzebom młodzieży. Poznanie i wykorzystanie w praktyce kompetencji przyszłości 4K jest doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej, która będzie dla uczestników programu – uczniów w wieku 15–19 lat – realną i praktyczną pomocą w ich kolejnych etapach edukacji i kariery zawodowej. Rekrutacja do naszego programu cały czas jest otwarta – mówi Małgorzata Sobkowicz, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Źródło zewnętrzne

Oficjalny start tegorocznej edycji za nami, ale zapisy trwają

Nową edycję programu oficjalnie rozpoczął webinar, na który Coca-Cola HBC Polska i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła ekspertów, aby opowiedzieli o wykorzystaniu kompetencji przyszłości w życiu zawodowym. W pierwszej części spotkania, wspólnej dla regionu, młodzież z Polski, Łotwy, Litwy i Estonii poznała historię Ružy Tomić Fontany, dyrektorki generalnej Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie, która opowiadała o swojej ścieżce kariery i rozwijanych na różnych jej etapach kompetencjach.

W ramach lokalnego rozwinięcia jako pierwszy wystąpił Filip Konopczyński – analityk cyfrowej gospodarki i nowych technologii, który mówił o krytycznym myśleniu w kontekście współpracy z AI. Następnie, temat komunikacji i rolę budowania marki osobistej poruszył Franciszek Georgiew, założyciel agencji marketingowej Tigers i właściciel spółki XXII Ventures. Eksperci Coca-Cola HBC Polska – Lucyna Sajdek, Community & Customer Partnerships Manager oraz Wojciech Śliwa, Rewards Manager People & Culture, opowiedzieli z kolei o roli współpracy, przedstawiając jej efekty na realnym przykładzie – wspólnych działaniach różnych zespołów firmy w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Modułem poświęconym kreatywności zajął się natomiast Michał Niewiara, reżyser i dyrektor artystyczny w Platige Image Studio, który przybliżył wątek łączenia kreatywności z nowymi technologiami, prezentując najbardziej spektakularne realizacje. Całość poprowadziła Natalia Sisik, znana młodzieży twórczyni internetowa, prowadząca w mediach społecznościowych cykl materiałów „News na dziś”.

Tematy poruszone podczas wydarzenia to dopiero początek. Polska edycja #YouthEmpowered realizowana jest w partnerstwie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach programu Moje Finanse. Oznacza to, że w kolejnych miesiącach młodzież będzie mogła rozwijać kompetencje 4K oraz poszerzać wiedzę o AI, korzystając z narzędzi oferowanych przez Fundację. Program Moje Finanse przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w systemie klasowym i pozaklasowym, w ramach przedmiotu biznes i zarządzanie lub innych przedmiotów ekonomicznych, społecznych i zawodowych.

Badanie zrealizowane w dniach 14–22 września 2023 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Coca-Cola HBC Polska metodą CAWI na grupie 612 osób między 15 a 19 rokiem życia, zgodnie z reprezentatywnym rozkładem płci i wieku.

Program #YouthEmpowered powstał w 2017 r. z inicjatywy Coca-Cola HBC z myślą o młodych ludziach, którzy stoją przed wyborem ścieżki edukacyjnej czy zawodowej. Inicjatywa ma wesprzeć ich w podjęciu decyzji oraz umożliwić rozwinięcie umiejętności przydatnych w poszukiwaniu własnego miejsca na rynku pracy. Celem Grupy Coca-Cola HBC na wszystkich rynkach, na których działa, jest wsparcie 1 miliona młodych ludzi do 2025 r. W Polsce i krajach bałtyckich do tej pory z narzędzi oferowanych przez partnerstwa w programie skorzystało ponad 203 300 osób.