Strona główna » Kadry » Bezpieczeństwo pracy » Ochrona indywidualna » BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?

BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?

19 marca 2026, 11:14
Koalicja Bezpieczni w Pracy
Koalicja Bezpieczni w Pracy
odzież ochronna trudnopalna ognioodporna bhp jak prać
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.

BHP - czystość odzieży ognioodpornej

Powód dbania o czystość odzieży trudnopalnej jest prosty: jej skuteczność opiera się na właściwościach ochronnych materiału. Jeśli na powierzchni ubrania gromadzą się obce substancje – włókna z innych tkanin, osad z płynu do płukania czy zabrudzenia ze środowiska pracy – mogą one nie mieć właściwości ognioodpornych. W efekcie takie zanieczyszczenia mogą osłabić działanie odzieży ochronnej i zmniejszyć poziom bezpieczeństwa w sytuacji nagłego zapłonu.

Zanieczyszczenie krzyżowe zagraża bezpieczeństwu pracowników

Odzież trudnopalna została zaprojektowana tak, aby w sytuacji zagrożenia zapewnić dodatkowy czas na reakcję dzięki swoim samogasnącym właściwościom. Jednak, gdy taki uniform zostanie wyprany razem z materiałami, które pozostawiają na nim włókna, np. z miękkim, puszystym swetrem, to te niewinne kuleczki mogą stać się łatwopalnymi „punkcikami ognia”. Nie posiadają one właściwości samogasnących, więc w przypadku pożaru mogą poważnie osłabić skuteczność odzieży trudnopalnej. Podobne zagrożenie dotyczy pracowników branży naftowej i gazowej. Jeśli odzież ochronna nie jest dokładnie prana, nagromadzone na niej resztki substancji łatwopalnych stwarzają realne ryzyko zapłonu.

Aby odzież trudnopalna mogła niezawodnie chronić użytkownika, musi być właściwie użytkowana i konserwowana. Kluczowe jest unikanie kontaktu z materiałami, które mogą zmniejszać jej odporność. Jak zatem prawidłowo dbać o uniformy ochronne?

Jak prać odzież trudnopalną? Konserwacja odzieży FR

Odzież trudnopalna posiada specjalne instrukcje dotyczące prania, których przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla zachowania jej właściwości ochronnych. Jak podkreśla Ewa Gawrysiak, RM Eastern Europe & the Balkans w TenCate Protective Fabrics oraz ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, właściwa konserwacja odzieży FR jest jednym z najprostszych, a zarazem najważniejszych elementów dbania o bezpieczeństwo pracowników. – Każdy typ odzieży trudnopalnej ma własne, precyzyjnie określone wytyczne dotyczące prania. Jeśli pracownik nie wie, jak prawidłowo pielęgnować swój uniform, powinien zawsze skontaktować się z producentem lub dystrybutorem. To gwarancja, że postępuje zgodnie z procedurami, które pozwalają zachować pełnię właściwości ochronnych – wyjaśnia Ewa Gawrysiak. Dodaje również, że pracodawcy oraz służby BHP powinni regularnie przypominać pracownikom o tych zasadach, najlepiej przy każdej dystrybucji nowych uniformów.

W przypadku odzieży wykonanej z materiałów produkowanych przez TenCate Protective Fabrics obowiązują standardowe instrukcje prania, które mogą różnić się w zależności od właściwości konkretnego materiału, np. tego, czy tkanina jest tkana czy dziana. Ekspertka podkreśla jednak, że istnieje kilka uniwersalnych zasad, których użytkownicy odzieży trudnopalnej powinni bezwzględnie przestrzegać – zwłaszcza podczas prania w domu:

  • Pierz odzież trudnopalną oddzielnie od odzieży nieposiadającej takich właściwości, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
  • Nie używaj wybielaczy chlorowych, ponieważ mogą one uszkodzić włókna i skrócić żywotność tkaniny.
  • Stosuj detergenty, a nie mydło, które ma tendencję do pozostawiania osadów wpływających negatywnie na parametry ochronne.
  • Unikaj środków zmiękczających, które mogą osłabiać działanie właściwości ognioodpornych.

Prawidłowe pranie to nie tylko troska o wygląd odzieży, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo użytkownika. Nieodpowiednia pielęgnacja może zmniejszyć skuteczność odzieży ochronnej w sytuacji realnego zagrożenia – podsumowuje Ewa Gawrysiak.

A co z programami prania przemysłowego?

Wiele przedsiębiorstw korzysta z usług pralni przemysłowych, które specjalizują się w profesjonalnej konserwacji odzieży FR. To rozwiązanie szczególnie cenione w branżach wysokiego ryzyka, gdzie utrzymanie pełnej funkcjonalności środków ochrony indywidualnej jest kluczowe. Jak podkreśla Marta Tomaszewska, specjalista ds. BHP w CWS Workwear Polska oraz ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, profesjonalne pralnie dbają nie tylko o czystość odzieży, ale przede wszystkim o zachowanie jej właściwości ochronnych. – Pracownicy pralni przemysłowych są odpowiednio przeszkoleni i rozumieją wymagania dotyczące prania oraz konserwacji odzieży trudnopalnej. Stosują procedury, które zapobiegają uszkodzeniu włókien, minimalizują zanieczyszczenie krzyżowe i gwarantują zgodność z normami. Dzięki temu pracownik ma pewność, że jego odzież po każdym cyklu prania nadal spełnia swoją funkcję dodaje – Marta Tomaszewska.

Profesjonalne pralnie wykorzystują zaawansowane systemy identyfikacji (kody kreskowe lub etykiety RFID), co pozwala monitorować cykl życia każdego elementu garderoby: liczbę prań, poziom zużycia materiału i konieczność wymiany. Pralnie wykonują także regularne kontrole zgodnie ze standardami, m.in. NFPA. Jak zaznacza ekspertka, taki model współpracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i całym organizacjom:

  • zapewnia stały monitoring stanu odzieży,
  • dokumentuje cykle prania i kontrolę właściwości ochronnych,
  • ogranicza ryzyko niezgodności z przepisami,
  • zmniejsza odpowiedzialność pracodawcy w razie wypadku.

To sprawia, że pranie przemysłowe staje się prawdziwym wsparciem w budowaniu kultury bezpieczeństwa i ograniczaniu ryzyka operacyjnego. Odzież trafiająca do pralni przemysłowych musi być odpowiednio wytrzymała, by poradzić sobie z wyższymi temperaturami i bardziej intensywnymi cyklami czyszczenia. Domowa pralka może osiągnąć temperaturę do 120°, podczas gdy przemysłowe – do 140°.

Jak wybrać odzież trudnopalną?

Wybierając odzież trudnopalną, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na tkaninę, z jakiej została wykonana – podkreśla Ewa Gawrysiak. – To jakość i konstrukcja materiału decydują o tym, jak długo odzież zachowa swoje właściwości oraz jak będzie reagować na codzienne użytkowanie i procesy prania. Producent – jak zaznacza ekspertka – nie powinien ograniczać się wyłącznie do spełnienia minimalnych wymagań prania określonych w normach europejskich. Rzetelne firmy testują tkaniny w wielu warunkach i metodach prania, sprawdzając nie tylko właściwości ochronne, ale także trwałość koloru, odporność na zużycie, kurczliwość termiczną czy wygląd materiału po wielokrotnym użytkowaniu.

Zwalniam się. Czy szef może żądać zapłaty za buty robocze?
Zwalniam się. Czy szef może żądać zapłaty za buty robocze?
Odzież robocza a odzież ochronna - jakie są różnice? Jak i gdzie zapisać przydział odzieży pracownikom? [Przepisy BHP]
Odzież robocza a odzież ochronna - jakie są różnice? Jak i gdzie zapisać przydział odzieży pracownikom? [Przepisy BHP]
Bielizna ochronna trudnopalna – wymóg prawny czy standard najlepszej praktyki? [Rozporządzenie UE]
Bielizna ochronna trudnopalna – wymóg prawny czy standard najlepszej praktyki? [Rozporządzenie UE]
Źródło: INFOR
Kadry
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
