GUS: Od stycznia do września 2023 r. zgłoszono 45 809 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy - liczba poszkodowanych rośnie. Pocieszające jest jednak to, że mniej jest wypadków śmiertelnych i cięzkich.

Co zalicza się do wypadku w pracy?

Ważne Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą : podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2023

Jak podaje GUS: w I półroczu 2023 r. zgłoszono 28 400 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 1,8 proc. więcej niż w I półroczu 2022 r. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 1,89 do 1,99.

Wypadki przy pracy od stycznia do września 2023

Kolejne wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w okresie od stycznia do września 2023 r. zgłoszono 45 809 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy – co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wskaźnik wypadkowości, określający liczbę poszkodowanych na 1 000 pracujących, wzrósł z 2,99 do 3,22. Najwięcej poszkodowanych odnotowano w wypadkach z innym skutkiem niż śmiertelny i ciężki bo aż 45 504 osób (wzrost o 7,6 proc.).

Mnie wypadków śmiertelnych i ciężkich

Generalnie da się zauważyć tendencję wzrostową co do liczby wypadków przy pracy, jednak pocieszające jest to, że nastąpił spadek liczby najciężej poszkodowanych - o 10 proc. w wypadkach śmiertelnych (99 osób) oraz o 5,1 proc. w wypadkach ciężkich (206 osób).

Wypadki przy pracy zdalnej

Od 2023 r. w ramach Statystycznej karty wypadku dodatkowe pytanie weryfikuje zdarzenia mające miejsce podczas wykonywania pracy zdalnej. Takie określenie miejsca ma na celu pozyskanie konkretnych danych, a co za tym idzie przygotowanie działań naprawczych, aby w możliwie jak największym zakresie ograniczyć występowanie tego typu sytuacji.

Akcja kontrolna pracy zdalnej prowadzona przez PIP

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła akcję kontrolną „Przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu pracowników w formie zdalnej”. Od 7 kwietnia 2023 r. do 1 czerwca 2023 r. przeprowadzonych zostało 40 kontroli w zakładach pracy w różnych sektorach gospodarczych. Jak podaje PIP - nieprawidłowości ujawnione w toku czynności kontrolnych dotyczyły m.in.:

nieprawidłowej treści regulaminu pracy zdalnej,

podjęcia ustaleń w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w ramach regulaminu, zamiast w porozumieniu z organizacjami związków zawodowych działającymi u pracodawcy,

nieuzgodnienia treści regulaminu pracy zdalnej z przedstawicielami pracowników,

nieuzupełnienia informacji z art. 29 § 3 Kodeksu pracy o dodatkowe informacje, związane z pracą zdalną,

braku dokumentacji oceny ryzyka zawodowego uzupełnionej o zagadnienia związane z wykonywaniem pracy zdalnej,

niezapoznania pracowników świadczących pracę zdalną z dokonaną oceną ryzyka zawodowego,

braku wymaganej przepisami pisemnej informacji, na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego,

nieustalenia wysokości ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wykonywania pracy zdalnej oraz nienaliczenia i niewypłacenia uprawnionym pracownikom tego świadczenia za dany miesiąc,

brak pisemnych oświadczeń pracowników dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w miejscu wykonywania pracy zdalnej,

nieustalenia w porozumieniach zawartych z pracownikami terminu wypłaty ryczałtu, sposobu potwierdzania obecności, nieprawidłowości w zakresie regulacji dotyczącej kontroli pracy zdalnej,

nieokreślenia warunków stosowania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i organizacjami związkowymi.

Jak widać najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w obrębie formalnych aspektów. Jednak szczególnie niepokojący jest brak dokumentacji oceny ryzyka zawodowego uzupełnionej o zagadnienia związane z wykonywaniem pracy zdalnej.

