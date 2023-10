Wypadki przy pracy we Włoszech

Jak podaje Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) działający w Rzymie, w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 r. zgłoszono we Włoszech aż 657 wypadków śmiertelnych związanych z wykonywaną pracą. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) oszacowała, że dla Włoch pierwszym rokiem bez wypadków śmiertelnych przy pracy będzie rok 2124. To dość odległa i mało pocieszająca perspektywa.

Wypadki śmiertelne we Włoszech

Jak podaje Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL) działający w Rzymie, w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 r. zgłoszono we Włoszech aż 657 wypadków śmiertelnych związanych z wykonywaną pracą. To bardzo dużo, a przecież 2023 r. trwa, wypadków z pewnością przybędzie.

Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy wskazał też, w środę 4 października 2023 r., że odnotowano ponad 383 tys. zgłoszeń o obrażeniach pracowników podczas pracy. Skąd takie liczby? Czy we Włoszech przestrzegane są normy bezpiecznej i higieniczne pracy, czy pracownicy posiadają wystarczające środki ochrony indywidualnej, czy pracodawcy przestrzegają przepisów prawa pracy? Pytania można by mnożyć, jednak odpowiedzi nie są jednoznaczne i zależne często od branży, miejsca pracy i działu gospodarki w jakich dochodzi do wypadków przy pracy.

Przykład Gdzie najczęściej we Włoszech dochodzi do wypadków przy pracy? Najwyższe ryzyko wypadków przy pracy dotyczy we Włoszech sektora rolnego jest to aż 49,4 proc. Takie dane nie dziwią, ponieważ sektor rolnictwa i upraw jest tam bardzo mocno rozwinięty. Owoce i warzywa z Włoch są eksportowane do wielu krajów UE i świata, ponieważ cieszą się szczególnym uznaniem. Następnie kolejny sektor w jakim najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy to przemysł, z wartością 36,0 proc., natomiast najniższy wskaźnik dotyczy usług i jest to18,5 proc.

Co jest przyczyną wypadków przy pracy we Włoszech?

Jak wynika z raportu najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy we Włoszech, pewnie tak jak i w innych krajach, jest tzw. czynnik ludzki: wiele wypadków przy pracy jest spowodowanych przesadną wiarą pracowników w swoje umiejętności i rutyną; powoduje to utratę koncentracji, co stwarza ryzykowne sytuacje.

Dane w sprawie wypadków przy pracy we Włoszech z 2022 r.

Szef INAIL Fabrizio D'Ascenzo przedstawił szczegółowy raport za rok 2022. W 2022 r.:

zgłoszono 703 432 wypadków przy pracy, tj. o około 139 tysięcy więcej niż w 2021;

odnotowano 1208 wypadków śmiertelnych w związku z pracą , co oznacza spadek o 15,2 proc. w porównaniu z 2021 rokiem, w którym było ich 1425.

INAIL do wypadków śmiertelnych w związku z pracą zalicza także zgony w drodze do pracy lub do domu, w tym w wypadkach transportu zbiorowego, organizowanego przez zakłady pracy. W 2022 r. „wypadków wielokrotnych”, w wyniku których zginęło wielu pracowników było 19.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzrost chorób zawodowych we Włoszech

Jak wynika z raportu Narodowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy, dane za 2022 rok wskazują także na wzrost zachorowań na choroby zawodowe w porównaniu z rokiem poprzednim, tj. 2021.

Jak podaje PAP: Instytut odnotował ponad 61 tys. przypadków chorób zawodowych, wzrost o prawie 10 proc. w porównaniu z 2021 r. W 2022 r. z powodu chorób zawodowych zmarło 817 pracowników, w tym 161 z powodu pylicy płuc/azbestozy.

Dane Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) dot. wypadków przy pracy

Jak podaje PAP: Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) przewiduje, że obecne średnie wskaźniki wypadków śmiertelnych przy pracy będą się utrzymywać w Unii Europejskiej do 2062 r., czyli o siedem lat dłużej niż wcześniej oczekiwano.

Opóźnienie to wynika ze wzrostu rocznej liczby zgonów w pracy w 12 krajach, zwłaszcza we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Przykład EKZZ oszacował, że dla: Włoch pierwszym rokiem bez wypadków śmiertelnych przy pracy będzie rok 2124

Polski pierwszym rokiem bez wypadków śmiertelnych przy pracy będzie rok 2028

Niemiec pierwszym rokiem bez wypadków śmiertelnych przy pracy będzie rok 2043

Hiszpanii, zdaniem EKZZ nie można nawet podać takiej daty.