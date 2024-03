Dzień 2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Wiele osób neuroróżnorodnych wciąż spotyka się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca pracy. Kiedy dojdzie już do zatrudnienia ważne jest to jak pracodawcy i współpracownicy traktują osoby z autyzmem.

Co to jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Przy odpowiednich metodach terapeutycznych można zmniejszyć jego nasilenie. Jeszcze niedawno uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców – był diagnozowany u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolicznym kolorem autyzmu stał się niebieski. Najnowsze badania pokazują jednak, że autyzm w takim samym stopniu dotyka mężczyzn, jak i kobiet.

Jak podkreśla NIK: Osoby z autyzmem, ale też z zespołem Aspergera, są zależne od pomocy innych, ze względu na ograniczone możliwości porozumiewania się, nawiązywania relacji społecznych, podejmowania decyzji dotyczących kierowania własnym życiem. Państwo jest zobowiązane do zapewnienia im edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia, a dorosłym pomocy w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W dniu 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Zgodnie z badaniami i statystykami (N. Doyle, Neurodiversity at work: a biopsychosocial model and the impact on working adults, British Medical Bulletin, Volume 135, Issue 1, September 2020, Pages 108–125, https://doi.org/10.1093/bmb/ldaa021) nawet jedna piąta społeczeństwa posiada cechy neuroróżnorodności. Są to nie tylko osoby w spektrum autyzmu, ale również z ADHD, syndromem Tourette’a, dysleksją lub dyskalkulią. Pomimo posiadania wysokich kompetencji zawodowych i cenionych przez pracodawców umiejętności wiele osób neuroróżnorodnych wciąż spotyka się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca pracy.

Polska na niebiesko i różowo w dniu 2 kwietnia

Rok temu w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu wiele budynków zostało podświetlonych na niebiesko i różowo. To wyraz solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Kolory te symbolizują fakt, że autyzm dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Takie osoby nie powinny być dyskryminowane w miejscy pracy, czy na etapie rekrutacji.

Pracownicy neuroróżnorodni wiele wnoszą do miejsca pracy

Każdy neuroróżnorodny pracownik wykazuje inne talenty i specyficzne zdolności. Osoby w spektrum autyzmu wyróżniają się wysokimi umiejętnościami analitycznymi i skupieniem na detalach, z kolei pracownicy z ADHD prezentują często nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów i charakteryzuje ich ponadprzeciętna kreatywność. Dysleksja natomiast w wielu przypadkach wiąże się z wysoko rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną i umiejętnością zapamiętywania. Te wyjątkowe predyspozycje warto doceniać i wspierać pracowników w ich rozwijaniu. Przynosi to wymierne korzyści nie tylko dla firmy, ale również dla samych pracowników: w miejscu pracy mogą być sobą, a jednocześnie osiągać sukcesy i czerpać z nich satysfakcję.

Procter & Gamble podkreśla, że inkluzywne i otwarte podejście do budowania organizacji to korzyść dla wszystkich.: W naszej organizacji osoby neuroróżnorodne zyskują środowisko pracy, w którym mogą komfortowo i efektywnie się rozwijać. Jednocześnie jako firma korzystamy z ich wyjątkowych talentów i zdolności. Największa wartość to jednak przekaz, który promujemy w społeczeństwie – że różnorodność to siła i motor zmian. Powinniśmy z niej czerpać, a nie się jej obawiać – podsumowuje Renata Bogdańska, HR Lider ds. Różnorodności w Procter & Gamble w Europie Centralnej.