Pracodawcy uczą pracowników, jak nie zgrzytać zębami. Sprawdź czy masz objawy bruksizmu

Firmy oferowały już pracownikom masaż biurowy, który ma pomóc zrelaksować się w pracy. Teraz do biur wkraczają warsztaty z fizjoterapeutami stomatologicznymi i logopedami, które mają uchronić zęby pracowników przed skutkami stresu i bruksizmem. Pierwsze firmy już takie „lekcje relaksu” wdrożyły. Ich pomysłodawcą jest Medicover Stomatologia.

Stres w pracy

Stres, którego doświadczamy w pracy, wpływa nie tylko na zdrowie psychiczne, ale także na zdrowie jamy ustnej. Jak pokazują badania Medicover Stomatologia zrealizowane w ramach kampanii „Rozzgrzytani”, aż 78% ankietowanych przez dentystów pracowników stresuje się w pracy.

O tym, że stres, w tym stres w pracy, wpływa na zdrowie zębów, wiele się mówi, ale niewiele w tym temacie robi. Fakt, że pojawiają się tego typu warsztaty, które nie tylko zwracają uwagę na problem, ale dają też praktyczną wiedzę, jest ważnym krokiem w kierunku profilaktyki i prewencji – mówi lek. dent. Agnieszka Juśkiewicz z Medicover Stomatologia Łódź Pomorska.

Efekt? Coraz więcej pracowników dotyka bruksizm.

Czym jest bruksizm?

Ważne Bruksizm Bruksizm - to przypadłość o podłożu psychosomatycznym, objawiająca się głównie zaciskaniem szczęki i zgrzytaniem zębami, która, nieleczona, prowadzi najpierw do starcia, a później do wyniszczenia zębów. Problem zaczynają dostrzegać też pracodawcy. W zakładach pracy pojawiają się warsztaty z fizjoterapeutami stomatologicznymi i logopedami, które mają pomóc pracownikom zrelaksować się i uchronić zęby przed zgubnymi skutkami stresu. Zaledwie co dziesiąty ankietowany pracownik miał przeprowadzaną diagnostykę w kierunku bruksizmu. Większość natomiast wciąż nie jest świadoma tej dolegliwości mimo wyraźnych objawów, które występują u ponad połowy.

Skalę zjawiska widać w badaniach Medicover Stomatologia:

Niemal połowa pracowników ankietowanych sieć uskarża się dziś na zaciskanie zębów w stresujących sytuacjach,

27% zauważa u siebie starte i spękane zęby,

21% wie, że zgrzyta zębami,

Bólu głowy doświadcza 53%,

bólu ramion i szyi aż 59% ankietowanych,

Co czwarty pracownik ankietowany charakterystyczne dla bruksizmu klikanie i trzaskanie w szczęce, np. podczas ziewania.

Warsztaty fizjoterapeutyczno-logopedyczne

Pracownicy, którzy biorą udział w zajęciach podczas, których mogą nauczyć się m.in.:

technik relaksacyjnych,

rozluźniania mięśni okolic twarzy, szyi i barków,

większej uważności na reakcje organizmu,

prawidłowej pozycji ciała,

wyciszania w stresujących sytuacjach.

Jako pierwsza na taki ruch zdecydowała się działająca w Warszawie firma Haleon, w której kilkudziesięciu pracowników wzięło udział w warsztatach fizjoterapeutyczno-logopedycznych mających przeciwdziałać skutkom bruksizmu. Podobne praktyki wprowadza u siebie także sam Medicover, gdzie również pracownicy mogą liczyć na warsztaty.

"Bruksizm i jego konsekwencje widać nie tylko na zębach. Wpływa on też na o wiele więcej struktur w organizmie. Często towarzyszą mu bowiem migrenowe bóle głowy, bóle pleców, szyi i karku, przewlekłe zmęczenie, a nawet szumy uszne i bezsenność. To dolegliwości, które wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie, w tym koncentrację w pracy i produktywność, a także, co gorsze, mogą potęgować napięcie i stres" (…) Pokazywane na warsztatach praktyczne ćwiczenia, np. ze specjalnymi piłeczkami do masażu czy techniki wyciszania się znane amerykańskim komandosom, mają pomóc na co dzień pracownikom wyciszyć się, zrelaksować ciało i mięśnie w stresujących sytuacjach, a co za tym idzie: uchronić przed rozwojem bruksizmu. To nowe podejście w profilaktyce tej przypadłości – wskazuje Justyna Walczewska, fizjoterapeutka stomatologiczna Medicover Stomatologia, która prowadzi warsztaty w firmach.

Źródło: Biuro Prasowe Medicover Stomatologia