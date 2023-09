BHP w przemyśle: Strategie zapobiegania wypadkom

Zdaniem analityków Goldman Sachs, w najbliższych latach ok. 25% zawodów w USA i Europie zastąpi sztuczna inteligencja. Czy zatem należy się bać tych zmian? Niekoniecznie. Bo na pewno pojawią się nowe zawody. Tak wynika np. z badania przeprowadzonego przez Davida Autora, amerykańskiego ekonomistę i profesora Massachusetts Institute of Technology, które jasno wskazują, że 60 proc. dzisiejszych pracowników jest zatrudnionych w profesjach, które nie istniały jeszcze w 1940 r. A to oznacza, że ponad 85 proc. wzrostu zatrudnienia w ciągu ostatnich 80 lat wynika właśnie z rozwoju technologii. Możemy zatem śmiało założyć, że przez kolejne lata pojawi się szereg nowych zawodów jak: Head of AI czy AI Ethics Specialist, które z kolei będą wymagały od pracowników nabywania nowych kompetencji i doszkalania się.