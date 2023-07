Wymagania BHP oraz ergonomia przy stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi

Pracownik wygrał sprawę w sądzie pracy i został przywrócony do pracy na dotychczas zajmowane stanowisko pacy. Orzeczenie jest prawomocne. Co powinien zrobić i co to znaczy potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy? Jak zgłosić gotowość do pracy po przywróceniu do pracy? Od kiedy liczyć 7 dni na zgłoszenie gotowości? Czym są niezależne przyczyny od pracownika jeżeli nie dochowa terminu?