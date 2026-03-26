Strona główna » Kadry » Fałszywe CV, deepfake na rozmowie i syntetyczne tożsamości. Polskie firmy muszą się bronić!

Fałszywe CV, deepfake na rozmowie i syntetyczne tożsamości. Polskie firmy muszą się bronić!

26 marca 2026, 13:30
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Fałszywe życiorysy generowane przez sztuczną inteligencję trafiają do skrzynek email działów HR polskich firm. W grę wchodzą syntetyczne tożsamości, technologia deepfake i zorganizowane grupy przestępcze. Skąd się biorą fałszywe aplikacje, czemu służą i jak się przed nimi bronić?

Fałszywe CV i deepfake w służbie oszustów rekrutacyjnych

Podczas niedawnego AI HR Forum w Warszawie miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem firmy dostarczającej rozwiązania ATS (Applicant Tracking System) dla polskiego rynku. Opowiedział o zjawisku, które jeszcze dwa lata temu praktycznie nie występowało: jego klienci coraz częściej zgłaszają problem fałszywych CV. I to, nie zwykłego zawyżania kompetencji, lecz całkowicie syntetycznych aplikacji, generowanych przez sztuczną inteligencję i wspieranych technologią deepfake. Przyjrzyjmy się bliżej temu zjawisku.

Kłamstwo w CV niegdyś ograniczało się do zawyżania ocen na dyplomie lub dopisywania nieistniejących umiejętności. Dziś modele językowe pozwalają tworzyć życiorysy idealnie dopasowane do algorytmów systemów selekcji. Według badań branżowych ponad połowa kandydatów na świecie przyznaje się do używania narzędzi AI przy tworzeniu aplikacji, co sprawia, że tradycyjne wskaźniki autentyczności przestają pełnić swoją rolę.

Skala problemu

W 2023 r. liczba wykrytych incydentów związanych z technologią deepfake wzrosła dziesięciokrotnie rok do roku. Gartner, amerykańska firma analityczna zajmująca się rynkiem technologii i biznesu,  prognozuje, że do 2028 r. co czwarty profil kandydata na globalnym rynku pracy może być sfałszowany. Deepfake, połączenie terminów „deep learning” i „fake”, pozwala generować syntetyczne twarze i głosy nierozróżnialne od rzeczywistych. Stworzenie przekonującego wizerunku zajmuje dziś mniej niż 70 minut.

W Polsce problem potęguje niska świadomość zagrożeń. Z raportu „Cyberportret polskiego biznesu 2025” (ESET i DAGMA) wynika, że 58 proc. polskich pracowników nie wie, czym jest deepfake, a ponad połowa nie przeszła żadnego szkolenia z cyberbezpieczeństwa w ciągu pięciu lat.

Skąd przychodzą fałszywe aplikacje

Wśród sprawców można wyróżnić kilka grup. Najpospolitsza to indywidualni kandydaci zawyżający kompetencje, by uzyskać wyższe wynagrodzenie lub zdobyć posadę, do której nie mają kwalifikacji. Część z nich praktykuje tzw. polyworking, czyli  jednoczesne utrzymywanie kilku pełnoetatowych prac zdalnych, co bez fałszywych tożsamości i technologii proxy byłoby niemożliwe do ukrycia. Chociaż ta grupa działa z pobudek finansowych, jej skala jest znaczna szacuje się, że bez automatycznych narzędzi weryfikacji zespoły HR musiałyby poświęcać dodatkowe cztery tygodnie robocze rocznie na manualne odsiewanie aplikacji generowanych przez AI.

Najbardziej wyrafinowane zagrożenie płynie jednak ze strony podmiotów państwowych. FBI i Departament Sprawiedliwości USA ujawniły, że Korea Północna (KRLD) stworzyła globalną infrastrukturę infiltracji zachodnich firm IT. Agenci pozyskują dane osobowe obywateli krajów zachodnich, współpracują z osobami tworzącymi tzw. farmy laptopów w krajach docelowych i używają nakładek deepfake podczas rozmów rekrutacyjnych. Amazon zablokował od kwietnia 2024 r. ponad 1800 takich prób, a w jednym z rozbitych schematów agenci KRLD zdołali zinfiltrować ponad 300 amerykańskich firm, generując przychód rzędu 6,8 mln dolarów.

Polska pod ostrzałem

Polska, będąca jednym z największych hubów IT w Europie Środkowo-Wschodniej, stała się naturalnym celem cyfrowych oszustów. Specyfika polskiego rynku IT, wysoka podaż kontraktów B2B i powszechność w pełni zdalnych rekrutacji, tworzy idealne warunki dla tego rodzaju manipulacji.

W jednym z głośnych incydentów z lat 2024–2025 polska firma technologiczna przeprowadziła rozmowy online z dwoma kandydatami, nie orientując się, że ich wizerunek był generowany w czasie rzeczywistym. Proces onboardingu nie przewidywał żadnego spotkania stacjonarnego, od podpisania umowy po wysłanie sprzętu, wszystko odbyło się w sferze cyfrowej. Celem oszustów było uzyskanie uprawnień administratora w celu kradzieży kodu źródłowego i danych klientów.

Instytucje finansowe zaczęły reagować. Przykładowo Alior Bank ostrzega klientów przed oszustami wykorzystującymi fałszywą tożsamość i wideorozmowy oraz zaleca dodatkową weryfikację rozmówcy.. Agencje rekrutacyjne podkreślają, że tradycyjna weryfikacja referencji telefoniczną rozmową z byłym pracodawcą przestaje wystarczać w konfrontacji z technologią deepfake.

Czym to grozi pracodawcom

Konsekwencje wykraczają daleko poza konieczność ponownej rekrutacji. Dla firm z sektora regulowanego oznacza to kary regulacyjne, utratę reputacji i kradzież własności intelektualnej. W polskim porządku prawnym fałszywe CV może stanowić podstawę zwolnienia dyscyplinarnego (art. 52 k.p.). Fałszerstwo dokumentów podlega sankcji z art. 270 k.k. (do pięciu lat pozbawienia wolności), a użycie AI do podszywania się pod inną osobę może wyczerpywać znamiona kradzieży tożsamości (art. 190a k.k.) i oszustwa (art. 286 k.k.).

Tabela: konsekwencje prawne fałszerstw rekrutacyjnych

Rodzaj naruszenia

Charakterystyka

Konsekwencje prawne

Fałszywe CV

Zawyżanie kompetencji, wymyślony staż

Może stanowić podstawę rozwiązania umowy, w tym w trybie art. 52 k.p.

Fałszerstwo dokumentów

Podrobione dyplomy, certyfikaty

Art. 270 k.k.

Deepfake tożsamościowy

Podszycie się pod inną osobę

Art. 190a k.k.; w razie wyłudzenia także art. 286 k.k.

Fikcyjne zatrudnienie

Pozorna umowa

Nieważność czynności prawnej, art. 83 k.c.

Nieuprawniony dostęp / infiltracja systemów IT

| Uzyskanie dostępu do systemu lub manipulacja danymi | . |

Art. 267 k.k., a w określonych przypadkach także art. 287 k.k. (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności)

Jak się bronić

Tradycyjna rozmowa wideo nie jest już wystarczającym dowodem tożsamości. Pierwszą linią obrony stają się systemy detekcji żywotności (liveness detection) analizujące mikrosygnały: teksturę skóry, odbicia światła w oczach, mikroekspresje. Proste testy, prośba o szybki obrót głowy czy podniesienie dłoni do twarzy, potrafią wywołać artefakty w nałożonym obrazie.

W branży IT kluczowe jest sprawdzenie realnych umiejętności: sesje programowania na żywo z udostępnionym ekranem, weryfikacja historii repozytoriów na GitHubie pod kątem nagłych przyrostów kodu, a także technologia zdecentralizowanej tożsamości cyfrowej (Verified ID). W przypadku stanowisk z dostępem do wrażliwych danych lub infrastruktury niezastąpione pozostaje choćby jednorazowe spotkanie stacjonarne, nawet w modelu w pełni zdalnym obowiązkowa wizyta w biurze lub u notariusza drastycznie redukuje ryzyko.

Nowoczesne systemy ATS ewoluują w kierunku platform bezpieczeństwa, zamiast prostego wyszukiwania słów kluczowych analizują kontekst semantyczny i rozpoznają, czy opisane doświadczenie jest spójne logicznie. Istotne jest podejście „human-in-the-loop”, AI pełni rolę asystenta, nie sędziego.

## Granice prawne weryfikacji

Intensyfikacja weryfikacji musi mieścić się w granicach prawa. Art. 22 Kodeksu pracy pozwala żądać od kandydata jedynie ściśle określonego katalogu danych. Dane biometryczne, traktowane przez RODO jako szczególna kategoria, wymagają dobrowolnej, świadomej zgody kandydata. UODO stoi na stanowisku, że biometria może być dopuszczalna w celach bezpieczeństwa, ale narzędzia detekcji deepfake’ów muszą być wdrażane z zachowaniem zasady minimalizacji danych.

## Zaufanie wymaga weryfikacji

Masowość oszustw sprawia, że dotychczasowe metody selekcji stają się anachroniczne. Konieczna jest strategia oparta na czterech filarach: technologii (inteligentne systemy ATS i detekcja deepfake’ów), multimodalnej weryfikacji (połączenie automatycznej analizy z testami kompetencyjnymi i weryfikacją referencji u poprzednich pracodawców), higienie prawnej (procedury kryzysowe na wypadek fraudu tożsamościowego i zgodność z RODO) oraz świadomości ludzkiej (regularne szkolenia zespołów z zakresu socjotechniki i rozpoznawania anomalii w zachowaniu cyfrowym).

Kadry
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24. To będzie przełom dla pracowników i pracodawców: tokeny w zamian za podwyżkę
26 mar 2026

Wraz z rozwojem technologii, rozwijają się też stosunki społeczno-gospodarcze. Cyfryzacja i tokenizacja dotarła i do stosunku pracy. Już wcale nie takie oczywiste jest to, że dodatkowe świadczenia pracownicze mogą mieć formę tylko pieniężną, benefitów czy deputatów. We współczesnych realiach prym mogą wieść tokeny. I tutaj z odpowiedzią na wiele prawno-pracowniczych wątpliwości przychodzi nam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24 - bardzo świeży i aktualny bo z 19 lutego 2025 r. Już da się słyszeć głosy, że to będzie przełom dla pracowników i pracodawców, tokeny w zamian za podwyżkę - to jest novum. Zaprezentowana przez sąd wykładnia daje ugruntowanie dla programów motywacyjnych dla pracowników opartych na technologii blockchain.
Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis
26 mar 2026

W dniu 25 marca 2026 r. miała miejsce niezwykle interesująca konferencja pt.: „Jawność i przejrzystość wynagrodzeń: szanse, wyzwania i kierunki zmian.”. Konferencja była organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przedstawiciele portalu Infor.pl uczestniczyli w obradach. Efektem będzie seria artykułów poruszająca najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne – z perspektywy prawnej i praktycznej - zagadnienia. Pierwszy z cyklu artykułów ma charakter ogólny, nakreślający tematykę.
Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości
26 mar 2026

Zbliża się termin wypłaty przez ZUS dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Co może być potrącone z trzynastki?

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy czeka nas powrót do reformy emerytalnej z 2012 roku?
26 mar 2026

Pomysł zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie jest niczym nowym. Jednakowy czas przejścia na emeryturę dla obu płci przewidywała reforma emerytalna z 2012 roku podjęta przez rząd ówczesnego premiera Donalda Tuska. Czy ten pomysł znowu ma zostać wcielony w życie?
Nowe przepisy o stażu pracy w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? Wyjaśnia Główny Inspektor Pracy
25 mar 2026

Czytelnik: sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako spółka z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Czy nowe przepisy o stażu pracy obowiązują w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? O wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy.
Rynek pracy na przestrzeni 20 lat. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? [WYWIAD]
25 mar 2026

Polski rynek pracy na przestrzeni 20 lat przeszedł dużą metamorfozę. Relacje pracownik-pracodawca są bardziej partnerskie, ale nie wszędzie. Przepisy prawa pracy nie nadążają za dynamiką zmian na rynku. Większe zmiany przyniosło ze sobą m.in. pokolenie Z - młodzi mają inne podejście do pracy. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? Na pytania odpowiada Łukasz Koszczoł, prezes Job Impuls.
Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.
25 mar 2026

4806 zł i 31,40 zł brutto - a ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? Nadal obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta. Mamy obecnie 8 niedziel handlowych w roku kalendarzowym.

Przeliczenie stażu pracy: Czy prawo do nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu?
25 mar 2026

Okres przedawnienia wypłaty nagrody jubileuszowej wynosi trzy lata. Po udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy bieg przedawnienia liczony jest od 1 stycznia 2026 roku.
Zmiana pracy po 50. roku życia w zdecydowanej większości wiąże się ze strachem
25 mar 2026

Zmiana pracy po 50. roku życia w zdecydowanej większości wiąże się ze strachem. Aż 60% pracowników w wieku od 50 lat wzwyż nie zamierza zmieniać pracodawcy. Co hamuje przed podjęciem takiej decyzji?
