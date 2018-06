Liczba bezrobotnych maleje, zapotrzebowanie na pracowników rośnie

Bezrobocie cały czas w odwrocie

W maju br. stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc., wobec 6,3 proc. w kwietniu - szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan.

W okresie od kwietnia do maja bieżącego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy spadła o 39 tys. osób, co stanowi 3,7%. W tym samym czasie ubiegłego roku (maj 2017 - kwiecień 2017) stopa bezrobocia obniżyła się o 0,3 punktu (z poziomu 7,6% w kwietniu do 7,3% w maju). Spadek liczby osób bezrobotnych w tym okresie roku jest związany ze zwiększonym sezonowo zapotrzebowaniem na pracę w takich branżach jak budownictwo, turystyka czy rolnictwo.

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w województwach:

• warmińsko-mazurskim- o 5,7% (3,2 tys. osób);

• opolskim - o 5,5% (1,3 tys. osób);

• zachodniopomorskim - o 5% (o 2,5 tys. osób);

• wielkopolskim - o 4,6% (o 2,7 tys. osób).

Warto zauważyć, że dynamika spadku bezrobocia była największa w województwie warmińsko - mazurskim, gdzie stopa bezrobocia nadal jest dwucyfrowa i wynosi 10,5%.

Nadal pracodawcy zgłaszają rosnące trudności z pozyskaniem pracowników, zarówno do prac niewymagających kwalifikacji, jak i specjalistycznych. Spadkowi bezrobocia towarzyszy silne zapotrzebowanie na pracowników, które częściowo jest zaspokajane poprzez zatrudnianie cudzoziemców, szczególnie pochodzących z Ukrainy.

