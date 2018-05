Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 lipca 2018 r.

Łatwiejszy dostęp do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców dzięki rozszerzeniu listy zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy – takie rozwiązanie przewiduje przygotowany w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej projekt nowelizacji regulującego te kwestie rozporządzenia.

Przedstawiciele 20 grup profesji (obejmujących aż 197 zawodów) z zagranicy szybciej dostaną zezwolenie na pracę w Polsce. Przygotowany w MRPiPS projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, zakłada bowiem, że wspomnianych 197 zawodów będzie zwolnionych z tzw. testu rynku pracy.

reklama reklama

Bez testu rynku pracy

Zwolnienie 197 zawodów z tzw. testu rynku pracy oznacza w praktyce brak konieczności uzyskiwania od starosty informacji o braku możliwości zaspokojenia w kraju potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Informację taką starosta wydaje na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 14 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy (gdy z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość rekrutacji) lub 21 dni (w razie możliwości zorganizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy).

Rozszerzenie listy zawodów skróci więc czas oczekiwania pracodawcy na możliwość podjęcia pracy przez cudzoziemca o 21 dni, a w niektórych przypadkach nawet dłużej, bowiem w czasie rozpatrywania przez wojewodę wniosków o zezwolenie na pracę występuje czasem konieczność wyjaśnienia np. wewnętrznych niespójności dot. informacji starosty, co dodatkowo wydłuża oczekiwanie na decyzję wojewody.

Nowy katalog zawodów

Na liście zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy znalazły się m.in. profesje należące do budownictwa (w tym murarze, betoniarze, dekarze, ślusarze, elektrycy, inżynierowie), branży IT (np. programiści aplikacji oraz projektanci i administratorzy baz danych), a także kierowcy samochodów ciężarowych i operatorzy sprzętu do robót ziemnych, lekarze ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty oraz pielęgniarki bez specjalizacji lub w jej trakcie.

Uzupełniająca rola zatrudniania cudzoziemców

Podstawową zasadą polskiej polityki w zakresie imigracji zarobkowej jest uzupełniająca rola zatrudniania cudzoziemców. Stąd też lista zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy uwzględnia założenie, że ułatwienia powinny uwzględniać aktualny popyt na rynku pracy i ograniczać się do tych zawodów, w których uzupełnienie niedoborów nie może nastąpić w szybki sposób poprzez aktywizację istniejących zasobów na rynku pracy. Co więcej, w przypadku zawodów o szczególnie wysokich kwalifikacjach, zawodów potrzebnych w branżach strategicznych dla Polski lub zawodów potrzebnych społecznie ułatwienia powinny być stosowane nawet wtedy, gdy aktualny popyt nie jest jeszcze szczególnie wysoki.