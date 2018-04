E-składki KRUS - od kiedy

Rolnicy odprowadzający składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego do KRUS, już w najbliższym kwartale będą mogli skorzystać z „e-składki KRUS” – nowego narzędzia opartego o usługę szybkich płatności internetowych Paybynet. To efekt współpracy KIR z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uruchamiana w pierwszych dniach kwietnia br. „e-składka KRUS” będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Portalu eKRUS.gov.pl, świadczącego usługi on-line dla ubezpieczonych w tym systemie i zgłoszonych do ubezpieczenia członków ich rodzin. Płatnicy korzystający z tej e-usługi nie będą już musieli udawać się do placówki banku lub poczty

z wypełnionym blankietem przelewu w celu dokonania opłaty.

– Cyfryzacja usług publicznych dotyczy również takich podmiotów jak KRUS. Rolnicy już od pewnego czasu mają zdalny dostęp m.in. do swoich danych ewidencyjnych, przebiegu historii ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej wysokości, informacji o zbliżających się terminach płatności poprzez Portal eKRUS – komentuje Karol Tomczak, Wicedyrektor Biura Informatyki

i Telekomunikacji, Centrala KRUS. – Uruchomienie płatności internetowych to ważny etap w rozszerzeniu pakietu usług on-line dla ubezpieczonych w KRUS, a także, co istotne z naszej perspektywy, możliwość sukcesywnego odejścia od opracowania, druku i wysyłki, kosztownych i pracochłonnych blankietów papierowych.

Płatności online typu pay-by-link realizowane w ramach usługi Paybynet są wygodną, szybką i bezpieczną metodą realizacji transakcji, od lat doskonale znaną klientom polskich e-sklepów. – Z punktu widzenia płatnika ważne jest, że w usłudze Paybynet wszystkie pola niezbędne do wykonania przelewu są wypełniane automatycznie, co eliminuje możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych – mówi Przemysław Soboń, Product Manager, Linii biznesowej płatności internetowe w KIR. – Warto też podkreślić, że taki przelew wykonywany jest bezpośrednio z konta płatnika na właściwy rachunek KRUS, bez kierowania pieniędzy na konto instytucji pośredniczącej, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo transakcji – dodaje Przemysław Soboń.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników opłacane są kwartalnie, a termin płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału. Płatność dokonywana jest w pojedynczej transakcji, a następnie rozksięgowana w KRUS odpowiednio na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Płatnicy będą mogli skorzystać z nowej opcji płatności już w najbliższym terminie odprowadzenia składki za II kwartał tj. do 30 kwietnia br. Poza składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego, można będzie również dokonać płatności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz uregulować ewentualne zadłużenie, dostosowując kwotę płatności do bieżących możliwości zobowiązanego.

Płatności internetowe dla użytkowników „e-składki KRUS” obsługuje KIR, kluczowy podmiot infrastruktury polskiego sektora płatniczego. Z płatności Paybynet korzysta szerokie grono ponad 250 banków spółdzielczych, popularnych wśród ubezpieczonych w KRUS. Lista banków umożliwiających swoim klientom korzystanie z Paybynet stale się rozszerza (aktualna lista jest dostępna pod tym linkiem: http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/.