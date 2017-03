Zasiłek pogrzebowy - senacka komisja przeciw podwyżce świadczenia

Senackie komisje podczas wspólnego posiedzenia zarekomendowały odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Obecnie zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł ma charakter powszechny w stosunku do osób ubezpieczonych w ZUS, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz resortach zatrudniających służby mundurowe. Zasiłek pogrzebowy przysługuje też członkom ich rodzin i osobom lub instytucjom, które poniosły koszty pogrzebu.

Senator Jan Rulewski zwrócił uwagę podczas obrad komisji, że projekt zakłada wprowadzenie "zasiłku pośmiertnego", który miałby wynosić 6 tys. zł. Wyjaśniał, że przysługiwałby on osobom, które prowadziły wraz ze zmarłym wspólne gospodarstwo. Projekt przewiduje stopniowe wdrażanie zmian, począwszy od 2017 roku, w II półroczu wysokość zasiłku wynosiłaby 5000 zł, w 2018 roku wysokość zasiłku wyniosłaby - 6000 zł.

Rulewski argumentował, że zasiłek powinien spełniać charakter socjalny, rekompensując nagły ubytek dochodów związany ze śmiercią nierzadko żywiciela rodziny. Powołał się on na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2009 roku. Według niej zasiłek pogrzebowy "co do zasady spełnia funkcje socjalne, a jego celem nie jest wynagrodzenie szkody poniesionej w wyniku pokrycia kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej (…), lecz doraźna pomoc finansowa, pozwalająca na pokrycie wydatków związanych ze śmiercią członka rodziny."

Projekt negatywnie zaopiniowało m.in. ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Zastrzeżenia do proponowanych zmian miało także ministerstwo rozwoju wskazując na dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem projektu.

Wiceminister resortu rodziny i pracy Marcin Zieleniecki ocenił, że kryterium związane z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa (które uprawnia do otrzymania zasiłku pośmiertnego) ze zmarłą osobą nie jest właściwe. "To nie jest kryterium właściwe dla różnicowania zakresu uprawnień z ubezpieczenia społecznego" - mówił.

Przypomniał też, że w systemie ubezpieczeń jest świadczenie, które służy rekompensacie utraty źródła dochodu w zw. ze śmiercią członka rodziny. "Tym świadczeniem jest renta rodzinna, która służy pokryciu utraconego źródła dochodu" - podkreślił. Według wyliczeń MRPiPS koszt wprowadzenia projektu to około 750 mln zł rocznie.

Nowelizacja reguluje procedurę rozliczania kosztów pogrzebu. Osoba uprawniona do zasiłku pośmiertnego byłaby zobowiązana jedynie do okazania instytucji ubezpieczeniowej aktu zgonu (w przypadku dziecka martwo urodzonego karty zgonu) oraz oświadczenia: o stopniu pokrewieństwa z osobą zmarłą, sprawieniu pogrzebu, o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z osobą zmarłą.

Uproszczona procedura nie obejmowałaby m.in. gmin, zakładów pracy, organizacji pozarządowych, które w niektórych przypadkach organizują pogrzeb zmarłego. W tej sytuacji rozliczanie kosztów odbywałoby się na podstawie przedstawionych rachunków.

Projekt przewiduje także skrócenie czasu wypłaty zasiłku z obecnych 30 dni do 7 dni, licząc od dnia złożenia dokumentów, które mogłyby być przesłane drogą elektroniczną.

W nowelizacji zaproponowano, że zasiłek pośmiertny, zasiłek pogrzebowy oraz zwrot kosztów pogrzebu były waloryzowane przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

