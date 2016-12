Będą dwa kodeksy pracy - indywidualny i zbiorowy

Po koniec stycznia powinny pojawić się pierwsze rekomendacje komisji kodyfikacyjnej, jeśli chodzi o zbiorowe prawo pracy - poinformował PAP wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (KKPP) dr Liwiusz Laska.

We wrześniu Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy rozpoczęła prace nad opracowaniem nowego kodeksu pracy: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Przewodniczącym komisji został wiceminister Rodziny, Pracy o Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki. Kadencja komisji ma trwać 18 miesięcy.

reklama reklama

Według specjalistów obecnie obowiązujący kodeks pracy (z 1974 roku) jest przestarzały, skomplikowany i nie przystaje do dzisiejszych realiów rynku pracy.

"Po koniec stycznia powinny pojawić się pierwsze rekomendacje komisji kodyfikacyjnej, jeśli chodzi o zbiorowe prawo pracy" - powiedział PAP dr Laska.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Dodał, że rekomendacje będą dotyczyć "modelu reprezentowania pracowników w zakładzie pracy"; ról związków zawodowych i rad pracowniczych. "Pojawił się problem, czy mają być zarówno rada pracownicza i związki. Od razu pojawiła się też kwestia, kto będzie tę radę pracowniczą wybierał" - mówił wiceprzewodniczący KKPP.

Poinformował, że komisja zajęła się m.in. przepisami o zakazie konkurencji. "Stoimy przed wyzwaniami, które już dzisiaj się dzieją. Przykład lekarzy i braku lekarzy. Zastanawiamy się przy zakazie konkurencji czy możemy ograniczać ilość pracy" - podkreślił.

Według obowiązujących przepisów, pracodawca ma prawo żądać od pracownika zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Po jej podpisaniu pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę, że największe postępy komisja zrobiła w zakresie indywidualnego prawa pracy. "Kodeks, który wypracujemy, będzie wyważony. Lepszy niż był; prostszy zapewne też" - podkreślił dr Laska.

"Prawo pracy ma być gwarancją kontroli nad pracodawcami i zabezpieczeniem pracownika. Trzeba pamiętać, że pracownik zawsze jest słabszy. Pracodawca jest bogatszy. To on dysponuje pieniędzmi, środkami zatrudnienia" - powiedział. Podkreślił jednak, że członkowie komisji chcą stworzyć kodeks, który będzie do przyjęcia zarówno dla pracowników i pracodawców, jak i dla rządu.

Według wiceprzewodniczącego KKPP, komisja musi wziąć pod uwagę zmiany, których dokonano w ostatnich miesiącach na polskim rynku pracy. Chodzi m.in. o obniżenie wieku emerytalnego.

Według dr Laski KPP, należy dążyć do eliminacji umów śmieciowych. "Patologia wzięła się z tego, że gdzieś prawo pracy nie było elastyczne. Jeżeli dojdzie się do uproszczenia prawa pracy to może (umowy cywilno-prawne) nie będą potrzebne - mówił.

"Dlaczego ludzie tworzą takie umowy? Przecież nie, że ludzie marzą o umowach cywilno-prawnych, tylko pracodawcy narzucali takie umowy dla uniknięcia kosztów" - dodał.

Polecamy serwis: Umowa o pracę