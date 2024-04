Liczba pracodawców zapewniających zakwaterowanie pracownikom z Ukrainy rośnie. Tymczasem od lipca 2024 r. anulowano dotacje dla ośrodków zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Zakwaterowanie pracownikom z Ukrainy zapewnia pracodawca

55 proc. badanych Ukraińców zadeklarowało w pierwszym kwartale 2024 r., że korzysta z zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę - wynika z najnowszego raportu Centrum Analitycznego agencji pracy Gremi Personal. Liczba Ukraińców, którym pracodawca zapewnia zakwaterowanie wzrosła tym samym od 2022 roku prawie 2,5-krotnie - podali autorzy badania.

Większość z pozostałych obywateli Ukrainy (33 proc. respondentów) przyznała, że wynajmuje mieszkanie na własny koszt, kolejne 8 proc. mieszka w domach Polaków, a 4 proc. korzysta z ośrodków zbiorowego zakwaterowania. Badacze zaznaczyli, że oznacza to znaczną zmianę względem stanu z listopada 2022 r., gdy przeprowadzono podobną ankietę.

Wówczas, jak podano w raporcie, 58 proc. respondentów wynajmowało mieszkanie na własny koszt, a 10 proc. badanych otrzymywało schronienie w domach Polaków, którym rząd wypłacał rekompensatę za każdego uchodźcę w ramach programu azylowego. 5 proc. mieszkało z kolei w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania na koszt państwa, a kolejne 5 proc. na koszt organizacji pozarządowych. Natomiast 22 proc. Ukraińców korzystało z zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę.

Dlaczego coraz więcej pracodawców zapewnia zakwaterowanie Ukraińcom?

Jak wyjaśniła Anna Dzobolda, dyrektorka ds. rekrutacji Gremi Personal, cytowana w publikacji, istnieje logiczne wytłumaczenie faktu, że liczba Ukraińców, którym pracodawca zapewnia mieszkanie, wzrosła prawie 2,5-krotnie w porównaniu do 2022 roku.

"Historycznie Ukraińcy przyjeżdżali do Polski do pracy tymczasowej, nie inwestowali w wynajem, najbardziej opłacała im się praca, w której to pracodawca brał na siebie i sprawy legalizacji, i zakwaterowania. Na początku rosyjskiej wojny Polska przyjęła największą liczbę Ukraińców, którzy nie od razu znaleźli pracę. Niektórzy mieli oszczędności, niektórzy wyjechali do innych krajów UE, niektórzy wrócili do ojczyzny. Ostatecznie zdecydowana większość Ukraińców chcących pracować w Polsce, została. Większość z nich korzysta z zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę" - wskazała Dzobolda.

Anulowanie dotacji dla ośrodków zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy

Firma przypomniała w raporcie, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło anulowanie (od lipca 2024 roku) dotacji dla ośrodków, w których mieszkają ukraińscy uchodźcy. Obecnie w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania przebywa ok. 40 000 Ukraińców - dodano.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza elektronicznego w grupie 1140 osób w dniach 17-22 kwietnia 2024 - wyjaśniono. (PAP)