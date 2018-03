Urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z rodzicielstwem

Urlop macierzyński/rodzicielski a urlop wypoczynkowy

Prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, jest jednym z podstawowych praw pracowniczych, którego nie można się zrzec. Z racji faktu, iż urlop macierzyński i rodzicielski traktuje się jako wykonywanie pracy, za ten czas na zwykłych zasadach nalicza się urlop wypoczynkowy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż po nowelizacji Kodeksu Pracy z 2016, urlop macierzyński i rodzicielski w sumie może wynieść 52 tygodnie (cały rok), dokładnie tyle urlopu zostanie Ci naliczone, za ten czas pozostawania z dzieckiem w domu. W zależności od stażu pracy masz więc uprawnienie do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego.

reklama reklama

Ile urlopu możesz wybrać jednorazowo?

W sytuacji, w której decydujesz na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim możesz skorzystać z całego przysługującego Ci wymiaru urlopu zaległego oraz również z pełnego wymiaru urlopu bieżącego.

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Uprawnienie do pełnego urlopu nabywasz 1 stycznia danego roku, co więc oznacza, że wracając w trakcie roku do pracy na Twoim „koncie urlopu do wykorzystania” jest już pełna pula dni urlopowych. Dlatego właśnie po zakończonych urlopach, związanych z rodzicielstwem masz prawo do skorzystania z całego okresu urlopowego „z góry”.

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia Ci urlopu?

O ile zwyczajowo pracodawca nie musi udzielić pracownikowi urlopu w terminie przez niego wnioskowanym, jak też może go z urlopu odwołać, o tyle sytuacja jest zupełnie inna w przypadku powrotu po urlopie rodzicielskim/macierzyńskim.

Zgodnie z przepisami prawa pracy tutaj pracodawca jest bezwzględnie związany Twoim wnioskiem urlopowym, pod warunkiem, iż urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany bezpośrednio po urlopach związanych z rodzicielstwem (w praktyce nie może być tutaj ani jednego dnia przerwy).

Jak i kiedy wnioskować o urlop wypoczynkowy?

Brak jest uregulowań, które konkretnie by wskazywały w jaki sposób i w jakim terminie należy złożyć stosowny wniosek. Wniosek więc musi zostać doręczony pracodawcy przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Łączenie pracy zarobkowej z urlopem rodzicielskim

Przedmiotem częstych pytań pozostaje sytuacja, w której dochodzi do łączenia urlopu rodzicielskiego w wykonywaniem pracy zarobkowej. W przypadku korzystania z tej formy zatrudnia, dość często dochodzi do błędów w wyliczaniu, przysługującego urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy niestety błędnie traktują pracowników jako niepełnoetatowców (z racji wykonywania pracy w zmniejszonym czasie pracy). Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku praca łączona jest z wykorzystywaniem urlopu rodzicielskiego, a co za tym idzie, wykorzystujesz np. 1/2 urlopu + 1/2 etatu. Urlop wypoczynkowy powinien być naliczony więc dla pełnego wymiaru czasu pracy.

Na następnej stronie przeczytasz o urlopie wypoczynkowym po urlopie wychowawczym i kolejnej ciąży na urlopie wychowawczym ->>>