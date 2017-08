Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny dla pracownika tymczasowego w 2017 r.

Od 1 czerwca 2017 r. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za ten urlop dla pracownika tymczasowego należy ustalać, biorąc za podstawę wynagrodzenie wypłacone mu w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do tych świadczeń. Przed zmianą przepisów podstawa wymiaru wynagrodzenia za płatny wypoczynek i ekwiwalent urlopowy była ustalana z całego okresu wykonywania pracy tymczasowej. Oznaczało to konieczność uwzględniania w obliczeniach wynagrodzenia przysługującego od początku zatrudnienia tymczasowego, co znacząco utrudniało kalkulację wskazanych należności.

W wyniku zmian uproszczono zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop dla pracowników tymczasowych przez zbliżenie tych zasad do regulacji obowiązujących pracowników zatrudnionych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Celem zmian jest zapewnienie pracownikowi tymczasowemu porównywalnego wynagrodzenia w stosunku do pracowników własnych pracodawcy użytkownika, przy jednoczesnym zachowaniu pewnych odrębności wynikających ze specyfiki pracy tymczasowej. Nowe rozwiązania dotyczące obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za ten urlop prezentuje tabela.

Zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r.

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego za urlop wypoczynkowy, który trwał 1 czerwca 2017 r., należy ustalać, stosując nowe przepisy.

Pracownik tymczasowy jest zatrudniony od 1 marca do 31 lipca 2017 r. na 1/2 etatu. W okresie od 1 do 2 czerwca korzystał z 2 dni (8 godzin) urlopu wypoczynkowego. Ustalając wysokość przysługującego mu z tego tytułu wynagrodzenia, agencja pracy tymczasowej przyjęła wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w okresie od 1 marca do 31 maja 2017 r., które w tym przypadku wyniosło 4280 zł za 252 godziny pracy. Obliczenie wynagrodzenia za 8 godzin urlopu w czerwcu br. powinno wyglądać następująco:

- 4280 zł : 252 godz. = 16,98 zł,

- 16,98 zł x 8 godz. = 135,84 zł.

Pracownik tymczasowy był zatrudniony od 10 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. na 3/4 etatu. W ostatnim dniu zatrudnienia wypłacono mu ekwiwalent za 2 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Obliczając kwotę ekwiwalentu, przyjęto wynagrodzenie uzyskane za czas faktycznie przepracowany w okresie poprzedzającym czerwiec, czyli płacę należną za dni pracy wykonanej od 10 kwietnia do 31 maja 2017 r. Przy założeniu, że wynagrodzenie za ten czas, który łącznie stanowił 210 godzin, wyniosło 2940 zł, pracownikowi przysługuje ekwiwalent za urlop w wysokości 168 zł, który został obliczony w następujący sposób:

- 2940 zł : 210 godz. = 14 zł,

- [14 zł x (2 dni urlopu x (8 godz. x 3/4 etatu)] = 168 zł.

Po zmianach agencja pracy tymczasowej nie musi wypłacać ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku, gdy strony postanowią o jego wykorzystaniu w czasie pozostawania pracownika tymczasowego w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tą samą agencją w celu świadczenia pracy u tego samego pracodawcy użytkownika, bezpośrednio przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę z tą agencją.

Podstawa prawna: