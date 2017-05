Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2017 roku

Urlopy wypoczynkowe normuje dział 7 rozdział I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zgodnie z art. 152 pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu, którego to nie może się zrzec. Urlop taki przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni po raz pierwszy, prawo do urlopu przysługuje nam po każdym miesiącu pracy w wymiarze 1/12 czasu trwania urlopu w danym roku kalendarzowym. Po upływie roku od zatrudnienia, urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w pełnym wymiarze.

Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2017 r.

Wymiar urlopu wypoczynkowego oblicza się na podstawie obecnego, ale również każdego poprzedniego zatrudnienia, bez względu na to, jak długie przerwy następowały między podjęciem nowej pracy oraz bez względu na przyczynę i sposób ustania stosunku zatrudnienia i jest to:

reklama reklama

20 dni roboczych w wypadku, jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat,

26 dni roboczych jeśli pracownik jest zatrudniony od 10 lub więcej lat.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin, wymiar urlopu oblicza się proporcjonalnie do przepracowanych dni w roku. Oznacza to, że jeśli nasza umowa o pracę zapewnia nam 1/2 etatu, a staż pracy wynosi więcej niż 10 lat, otrzymamy 13 dni urlopu.

Wymiar urlopu a edukacja

Zgodnie z art. 155 Kodeksu pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

szkoły policealnej - 6 lat,

szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie sumują się. Jeśli jednak jednocześnie z nauką podejmowaliśmy pracę, do wymiaru urlopu wlicza się bądź okres zatrudnienia bądź nauki w zależności, który z nich jest korzystniejszy dla zatrudnionego.