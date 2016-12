Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego w świadectwie pracy

Prawidłowe określenie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego przez pracownika niepełnosprawnego urlopu wypoczynkowego jest bardzo kłopotliwe. Powstaje bowiem pytanie, czy dodatkowy urlop wypoczynkowy powinien być wykazany w świadectwie pracy łącznie z urlopem podstawowym, czy też odrębnie.

Prawo niepełnosprawnego do dodatkowego urlop wypoczynkowego

Ustawodawca w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 nr. 127, poz. 721 z późn. zm.) przyznał osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, przy czym prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba niepełnosprawna nabywa dopiero po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Treść świadectwa pracy

Dokładną treść świadectwa pracy określają przepisy Kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 roku, nr 60, poz. 282 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, oraz załączonego do rozporządzenia wzoru świadectwa pracy.

Obligatoryjnymi elementami świadectwa pracy jest informacja o wymiarze urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (§ 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia oraz pkt 4 ppkt 1 wzoru świadectwa pracy), a także informacja o wymiarze w jakim został wykorzystany dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia, przewidziane przepisami prawa pracy (§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia oraz pkt 4 ppkt 9 wzoru świadectwa pracy). W związku z rozróżnieniem w treści świadectwa pracy tych dwóch kategorii urlopów powstaje pytanie, w której części świadectwa pracy powinna zostać umieszczona informacja o dodatkowym urlopie wypoczynkowym pracownika niepełnosprawnego. Czy w rubryce dotyczącej urlopu wypoczynkowego, czy też w rubryce dotyczącej dodatkowego urlopu albo innych uprawnień lub świadczeń, przewidzianych przepisami prawa pracy? W tym przedmiocie można wyróżnić dwa stanowiska.

Łączne rozliczenie w świadectwie pracy podstawowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Według pierwszego stanowiska, urlop wypoczynkowy podstawowy i dodatkowy są sumowane i wykazywane w świadectwie pracy łącznie jako urlop wypoczynkowy. Oznacza to, iż pracodawca w pkt 4 ppkt 1 świadectwa pracy, dotyczącym wymiaru wykorzystanego przez pracownika w roku rozwiązania stosunku pracy urlopu wypoczynkowego, powinien podać informację o łącznym wymiarze wykorzystanego przez pracownika niepełnosprawnego urlopu wypoczynkowego: podstawowego i dodatkowego.