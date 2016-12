Urlop wychowawczy a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługuje pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego?

Umowa pracownicy przebywającej od marca 2015 r. na urlopie wychowawczym rozwiązała się w listopadzie 2016 r. (rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownicy – likwidacja stanowiska). Czy pracownicy przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2015 r. i 2016 r.? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze – pyta Czytelniczka z Olsztyna.

Pracownica ma prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego za 2015 r. (20 lub 26 dni, w zależności od jej stażu pracy). W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze, w dniu rozwiązania umowy o pracę nabędzie prawo do ekwiwalentu za ten urlop. Za 2016 r. pracownica nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego, a tym samym do ekwiwalentu.

Pracownik podejmujący zatrudnienie w danym roku kalendarzowym nabywa co do zasady prawo do urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu zatrudnienia. Nie dotyczy to jednak pracowników, którzy podejmują pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym zostają zatrudnieni. Taki pracownik uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym, pod warunkiem że pozostaje w zatrudnieniu 1 stycznia (art. 153 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Zatem zarówno rozpoczęcie urlopu wychowawczego w trakcie roku kalendarzowego, jak i jego zakończenie w tym samym roku nie mają wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok, gdyż prawo do niego pracownik nabył 1 stycznia (art. 1552 § 2 k.p.).

Pracownica zatrudniona od 1 stycznia 2014 r., legitymująca się stażem powyżej 10 lat, przebywa na urlopie wychowawczym od 15 marca do 31 grudnia 2016 r. Za 2016 r. ma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, tj. 26 dni.

Inaczej jest w sytuacji, gdy pracownik powraca z urlopu wychowawczego w kolejnych latach. Nie nabywa on bowiem prawa do urlopu wypoczynkowego, jeżeli 1 stycznia korzysta z urlopu wychowawczego.

Pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc urlopie wychowawczym, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu:

● pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca tego roku, albo

● zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca tego roku