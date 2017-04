Urlop ojcowski i urlop tacierzyński 2017

Urlop tacierzyński jest pojęciem, które nie występuje w Kodeksie pracy. Mianem tym określa się niewykorzystaną przez matkę dziecka część urlopu macierzyńskiego, z której zrezygnowała na rzecz ojca dziecka. Natomiast urlop ojcowski jest uprawnieniem ojca w pełni niezależnym od matki. Oba urlopy są też niezależne od woli pracodawcy – w przypadku spełnienia przewidzianych warunków, pracodawca musi udzielić na nie zgody.

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski przysługuje zawsze w wymiarze 2 tygodni, przy czym za jeden tydzień przyjmuje się siedem kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. W praktyce oznacza to, że do 14 - dniowego okresu urlopu wliczane są również soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy.

Ponadto pracownik-ojciec może wykorzystać urlop od razu w całości albo podzielić go na dwie części, przy czym każda z nich nie może być krótsza niż 7 dni.

Wymiar urlopu tacierzyńskiego

Z racji tego, że urlop tacierzyński jest niewykorzystaną przez matkę dziecka częścią urlopu macierzyńskiego, w pierwszej kolejności należy obliczyć całkowity wymiar urlopu macierzyńskiego. Jest on uzależniony od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu. I tak przy urodzeniu:

- jednego dziecka przy jednym porodzie, urlop macierzyński wynosi 20 tygodni;

- dwojga dzieci przy jednym porodzie, urlop macierzyński wynosi 31 tygodni;

- trojga dzieci przy jednym porodzie, urlop macierzyński wynosi 33 tygodni;

- czworga dzieci przy jednym porodzie, urlop macierzyński wynosi 35 tygodni;

- pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, urlop macierzyński wynosi 37 tygodni.

Ustalenie przysługującego ojcu wymiaru urlopu tacierzyńskiego, sprowadza się do pomniejszenia całkowitego wymiaru urlopu macierzyńskiego o część wykorzystaną przez matkę, która wynosi minimum 14 tygodni.

Mama trojaczków, będąca 14 tygodni na urlopie macierzyńskim i chcąca zrezygnować z jego dalszej części na rzecz ojca, może oddać mu 19 tygodni do wykorzystania w ramach urlopu tacierzyńskiego.

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski przyznawany jest na pisemny wniosek zainteresowanego złożony w ciągu 24 miesięcy od momentu urodzenia dziecka. W przypadku jego przysposobienia, 24-miesięczny termin biegnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu dziecka (nie później niż do momentu ukończenia przez dziecko 7 roku życia). Co do dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, udzielenie urlopu ojcowskiego możliwe jest do momentu osiągnięcia przez dziecko 10 roku życia. Wniosek powinien być złożony na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.