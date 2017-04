Praca podczas urlopu macierzyńskiego a prawo do zasiłku

Czy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego można podjąć pracę

Problem

Prowadzę działalność gospodarczą, ale od 26 września 2016 r. pobieram zasiłek macierzyński. Ostatnio dostałam propozycję pracy na 1/2 etatu jako wykładowca. Czy mogę podjąć dodatkowe zatrudnienie na zasiłku macierzyńskim? Czy podpisanie umowy o pracę na 1/2 etatu wpłynie na moją podstawę wymiaru składek z tytuł działalności gospodarczej?

Rada

Podjęcie pracy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie pozbawi Panią prawa do zasiłku macierzyńskiego. Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę będzie miała wpływ na Pani podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu z chwilą urodzenia dziecka nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

Podjęcie pracy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego jest możliwe w formie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma tu znaczenia, czy praca jest wykonywana u pracodawcy udzielającego urlopu czy u innego podmiotu. Artykuł 17 ustawy zasiłkowej zabrania podjęcia pracy w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy oraz o wykorzystywaniu zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Nie ma on jednak zastosowania do zasiłku macierzyńskiego.

Podjęcie pracy w czasie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego nie pozbawia prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Kodeks pracy nie stawia również wyraźnych ograniczeń w zakresie wykonywania pracy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Podjęcie pracy:

● na umowę o pracę u pracodawcy, który udzielił urlopu macierzyńskiego, jest możliwe dopiero w okresie urlopu rodzicielskiego (pracownica nie ma prawa do podjęcia pracy przez okres 20 tygodni urlopu macierzyńskiego u pracodawcy, który jej tego urlopu udzielił); w takim przypadku wykonywanie pracy jest możliwe jedynie w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; uzyskane z takiej umowy dochody powodują proporcjonalne zmniejszenie wysokości zasiłku macierzyńskiego;

● na umowę o pracę z „obcym pracodawcą” nie spowoduje ograniczenia wysokości pobieranego zasiłku macierzyńskiego i praca może być wykonywana w każdym okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (w czasie podstawowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego);