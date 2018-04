Koniec papierowych zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018 r. - obowiązki pracodawcy

W początkowych założeniach papierowe zwolnienia lekarskie miały przestać istnieć w 2018 r. Okres wprowadzenia obowiązkowych zwolnień elektronicznych uległ jednak wydłużeniu do drugiej połowy roku. Jednak już od 1 lipca będą tylko e-zwolnienia.

Jakie zmiany dla lekarzy?

Wystawienie elektronicznego zwolnienia zabierze lekarzowi mniej czasu niż wypełnienie druku ZUS ZLA. W systemie będą już dane pacjenta oraz członków jego rodziny – w przypadku zwolnienia na opiekę. Będą tam również dane jego pracodawcy. Wystarczy wpisać numer PESEL, a pozostałe dane zostaną wypełnione automatycznie przez system.

Dużą oszczędnością czasu będzie również dla lekarzy wystawiających zwolnienia elektroniczne brak konieczności pobierania bloczków druków ZUS ZLA, dostarczania wystawionych zwolnień do ZUS oraz przechowywania kopii. E-zwolnienie, które wystawi lekarz, automatycznie trafi do systemu ZUS i zostanie w nim zapisane.

Obowiązki pracodawcy

Wprowadzenie zwolnień elektronicznych wymusza na pracodawcach posiadanie profilu na PUE. W systemie zostanie wydzielone miejsce, w którym dostępne będą elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Gdy lekarz wystawi e-ZLA, pracodawca otrzyma informację o zwolnieniu pracownika. Nie będzie musiał sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia oraz przekazywać do ZUS.

Profil na PUE, oprócz wglądu do zwolnień pracowników, umożliwi pracodawcy złożenie wniosku drogą elektroniczną do ZUS o kontrolę prawidłowości wystawionych zwolnień.

Ułatwienia dla pracownika

Pojawienie się zwolnień e-ZLA zwolni pracowników z obowiązku dostarczenia zwolnienia do pracodawcy. Chory nie będzie musiał już jechać ze zwolnieniem do firmy, iść na pocztę czy też szukać pomocy w dostarczeniu u osób trzecich. Pracownik będzie miał również pewność, że zwolnienie dotrze o czasie, co uchroni przed obniżeniem wysokości zasiłku chorobowego.

