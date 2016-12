Roczne informacje i deklaracje do PFRON do 20 stycznia 2017 r.

Firmy, które zatrudniają niepełnosprawnych, oraz te zobligowane do wpłat na fundusz powinny pamiętać o przekazaniu rocznych sprawozdań. Mają na to czas do 20 stycznia 2017 r.

Do 20 stycznia należy przekazać Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) roczną informację INF-2. Obowiązek ten został nałożony m.in. na pracodawców, którzy nie muszą płacić składki do PFRON ze względu na to, że mają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i osiągają 6-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych. Dotyczy on zarówno zakładów pracy chronionej (ZPChr), jak i firm działających na otwartym rynku pracy. Formularz INF-2 stanowi podsumowanie informacji, które są przesyłane co miesiąc w druku INF-1. Wzory obydwu są zawarte w obowiązującym od 1 lipca rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 938).

Do 20 stycznia 2017 r. PFRON będzie też czekał na obejmujące dane za 2016 r. deklaracje DEK-R. Ten rodzaj druku jest przewidziany dla tych pracodawców, którzy z różnych tytułów byli zobowiązani do wpłat na rzecz funduszu przynajmniej w jednym miesiącu 2016 r. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów, które nie osiągają 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i płacą składkę do PFRON. W DEK-R powinny też zostać uwzględnione przypadki, gdy firma nie dostosowała stanowiska pracy do potrzeb pracownika z dysfunkcją zdrowotną. Ponadto wspomniany druk jest stosowany, jeśli firma prowadzi zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i jest zobowiązana do różnych wpłat związanych z gospodarowaniem pieniędzmi, które są w nim gromadzone. Dotyczy to m.in. takich sytuacji, gdy środki były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, zostały przekazane z uchybieniem ustawowych terminów na konto ZFRON lub te pochodzące jeszcze z 2015 r. nie zostaną wydatkowane do końca bieżącego roku. Podobnie jak INF-2, również druk DEK-R uległ od 1 lipca zmianie i obecnie określa go rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. poz. 956).

20 stycznia 2017 r. jest też ważnym terminem dla przedsiębiorców mających status zakładów pracy chronionej. Przepisy zobowiązują ich bowiem do składania półrocznych informacji potwierdzających spełnianie przesłanek, od których jest uzależnione funkcjonowanie na chronionym rynku pracy, w tym odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników. W tym celu za okres od 1 lipca do 31 grudnia br. ZPChr musi przekazać do urzędu wojewódzkiego druk INF-W zawarty w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określania wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. poz. 232).ⒸⓅ