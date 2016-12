Terminy składania PIT 2016

Czasem firmy muszą to zrobić również za byłego pracownika. Wymaga się m.in., aby w PIT-8C wykazywać przychód od opłaconych przez pracodawcę zaległych składek ZUS.

Najmniejsze podmioty rozliczające nie więcej niż pięć osób mogą składać dokumenty w formie papierowej, o ile nie korzystają z usług biur podatkowych. Pozostali muszą składać je elektronicznie. Od formy zależą też terminy przesyłania dokumentów.

Formularz PIT-40 składają firmy, których pracownicy poproszą o rozliczenie z fiskusem, wypełniając PIT-12. Formularz ten podatnik przekazuje płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Pracodawca może też przyjąć dokument później. Rozliczenie podatnika przez pracodawcę jest możliwe, gdy nie korzysta on m.in. z odliczeń podatkowych (poza tymi, których dokona pracodawca) czy preferencyjnego opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Poza tym dochody muszą być uzyskane tylko od pracodawcy, który składa zeznanie.

Firma musi przekazać PIT-40 pracownikowi i fiskusowi do 28 lutego 2017 r. (w formie papierowej do 31 stycznia 2017 r.).

W tym samym terminie co PIT-40 płatnik przekazuje formularz PIT-11 zarówno urzędowi skarbowemu, jak i podatnikowi. W formularzu należy podać: informację o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, dochody podatnika, pobrane zaliczki, pobrane składki oraz informację o przychodach zwolnionych od podatku.

W PIT-11 wykazuje się faktycznie osiągnięty przez podatnika przychód (dochód) i faktycznie pobrane zaliczki na podatek dochodowy.

Firma nie wykazuje zaliczki na podatek, jeżeli nie ma możliwości jej pobrania. Przykładowo chodzi o sytuację, w której pracodawca nie doliczył do przychodu pracownika wartości świadczenia niepieniężnego i koryguje to dopiero po odejściu zatrudnionego. Płatnik ma wtedy jedynie obowiązek wykazać w rocznej informacji PIT-11 wartość przychodu z tytułu świadczenia w naturze, a jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu podać kwotę 0 zł. Natomiast były pracownik musi uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 15 września 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-324/16-1/BJ.

Inaczej jest w przypadku PIT-4R, rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W tej deklaracji płatnik wykazuje należne zaliczki na podatek m.in. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.