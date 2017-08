Świadczenie rehabilitacyjne a praca

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, jeśli pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na okres potrzebny na odzyskanie zdolności do wykonywania pracy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z tytułu dwóch ubezpieczeń, z ubezpieczenia chorobowego oraz z ubezpieczenia wypadkowego. Z ubezpieczenia chorobowego świadczenie przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem obowiązkowo lub dobrowolnie, w przypadku niezdolności do pracy. Z ubezpieczenia wypadkowego świadczenie przysługuje, gdy przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo choroba zawodowa.

Świadczenie rehabilitacyjne zostaje przyznawane w wypadku, gdy okres zwolnienia chorobowego nie był wystarczający do odzyskania zdolności do wykonywania pracy przez pracownika. Warunkiem jest jednak, że dalsze leczenie rokuje odzyskanie przez pracownika zdolności do wykonywania pracy.

Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej, wniosek składa się do odpowiedniej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych względem zamieszkania osoby zainteresowanej. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika, na podstawie wniosku sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie może być sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać:

imię i nazwisko chorego,

PESEL,

adres zamieszkania i numer telefonu,

rozpoznanie medyczne w języku polskim,

opinię, czy istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w wysokości:

90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 dni pobierania świadczenia,

75% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,

100% tego wynagrodzenia, jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

