Wysokość renty rodzinnej w 2017 roku

Po kim można pobierać rentę rodzinną?

Aby otrzymać rentę rodzinną, należy spełnić określone warunki. Dotyczą one tak osób uprawnionych do jej pobierania, jak i osoby zmarłego. Aby przyznanie renty było zasadne, osoba zmarła musiała:

mieć ustalone prawo do emerytury na starych lub nowych zasadach spełniać warunki do ustalenia emerytury na starych lub nowych zasadach mieć ustalone prawo do emerytury pomostowej mieć ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spełniać warunki do ustalenia renty z tytułu niezdolności do pracy pobierać zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne pobierać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Kto jest uprawniony do jej pobierania?

Ustawa dokładnie określa, kto może pobierać rentę rodzinną po zmarłym, i są to:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; małżonek (wdowa i wdowiec) rodzice (także ojczym lub macocha i osoby przysposabiające)

Dzieci wymienione powyżej mają prawo do pobierania renty do ukończenia 16 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, a także bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej w 2017?

W 2017 roku nie zostały wprowadzone zmiany w wysokości przyznawanej renty rodzinnej, obowiązują więc dawne stawki, które przedstawiają się następująco:

1) dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;

2) dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;

3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Kwota świadczenia oznacza kwotę emerytury, która przysługiwała/przysługiwałaby zmarłemu lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli osoba zmarła pobierała nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny albo świadczenia przedemerytalne przyjmuje się, że kwotą świadczenia jest kwota renty z tytułu niezdolności do pracy, wyliczonej na dzień zgonu.

Najniższa możliwa kwota świadczenia jest określana w ustawie emerytalnej. Kwota ta jest co roku podwyższana w ramach waloryzacji świadczeń. W 2017 zaproponowano podwyżkę z 882,56 zł do 1000 zł.

W jakim terminie wypłacana jest renta?

Renta rodzinna jest wypłacana nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest od powstania prawa do jej pobierania. Jeżeli wniosek o rentę został złożony w miesiącu śmierci lub miesiącu następnym, renta przysługuję od dnia śmierci osoby, która pobierała świadczenia emerytalne i inne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353)