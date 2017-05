Minimalna emerytura 2017/2018 - zmiany

Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 marca 2017 r. wysokość najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej zostały podniesione z kwoty 882,56 zł do kwoty 1 tys. zł, wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł, a renty socjalnej z kwoty 741,35 zł do 840 zł (84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Warunkiem uzyskania minimalnej emerytury jest posiadanie stażu pracy – 22 lata w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Od 1 marca 2017 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 1 tys. zł, z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750 zł.

Obecnie rząd pracuje nad doprecyzowaniem powyższych przepisów i rozszerzeniem katalogu osób, którym będzie przysługiwała gwarancja kwoty najniższej emerytury. Według obowiązujących przepisów gwarancją kwoty najniższej emerytury nie są objęte emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy. W tym przypadku obowiązuje jedynie gwarancja wysokości dotychczas pobieranej renty. W projekcie zaproponowano by gwarancją minimalnej emerytury objąć osoby pobierające emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że osoby te otrzymywałyby minimalną emeryturę w zależności czy zamianie na emeryturę podlegała renta z tytułu całkowitej czy też z tytułu częściowej niezdolności do pracy, tj. w wysokości równej kwocie 1 tys. zł co odpowiada wysokości najniższej emerytury i wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy albo 750 zł, co odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Przepisy przejściowe

Ponadto w projekcie zaproponowano, by emerytury przyznane z urzędu przed dniem 1 marca 2017 r. do kwoty 1 tys. zł (w przypadku zamiany renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) i do kwoty 750 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Wysokość emerytury ma być ustalana na wniosek osoby uprawnionej. Prawo do emerytury w nowej wysokości będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy.

Ponadto, na mocy przepisów przejściowych do spraw o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Projektowane zmiany mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Podstawa prawna:

- projekt z dnia 27.04.2017 r. - Ustawa z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

