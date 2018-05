Working Tax Credit – zasiłek dla osób pracujących w Wielkiej Brytanii. Kto może z niego skorzystać?

Working Tax Credit jest pomocą dedykowaną kilku rodzajom grup obywateli, jednak podstawowym jego warunkiem musi być osiąganie dochodów z pracy. Nie mogą się o niego ubiegać osoby bezrobotne. W taki właśnie sposób brytyjski rząd wspiera aktywność swoich obywateli na rynku pracy i w gospodarce.

Kategorie osób, które mogą starać się o zasiłek:

Osoby nieposiadające dzieci:

a. samotnie wychowujące dzieci: w wieku co najmniej 16 lat i pracujące przynajmniej 16 godzin tygodniowo

b. wychowujące dzieci wspólnie z partnerem: w wieku co najmniej 16 lat i pracujące minimum 24 godziny tygodniowo (wystarczy, że ten warunek jest spełniony tylko przez jednego z partnerów)

Osoby posiadające dzieci:

a. mające co najmniej 16 lat i pracujące przynajmniej 16 godzin tygodniowo oraz kwalifikujące się do otrzymywania zasiłku PIP dla osób chorych i niepełnosprawnych

b. mające co najmniej 25 lat i pracujące przynajmniej 25 godzin tygodniowo

c. mające powyżej 60 lat i pracujące przynajmniej 16 godzin/tydzień

Osoby będące w związku formalnym (związku małżeńskim, związku cywilnym) lub żyjące w związku nieformalnym z partnerem, z którym prowadzą wspólne gospodarstwo domowe o WTC muszą ubiegać się wspólnie, ponieważ do ustalenia wysokości zasiłku brane pod uwagę są dochody osiągane przez obojga partnerów. Kryterium jest wiek - choć jedno z partnerów musi mieć ukończone 25 lat (w przypadku braku dzieci) oraz kryterium czasu pracy – jedno z dwojga musi pracować co najmniej 30 godzin/tydzień. Druga osoba nie musi już spełniać kryterium czasu pracy – może być bezrobotna lub pracować dowolną liczbę godzin – nie są one bowiem brane pod uwagę.

Obcokrajowcy , aby uzyskać WTC muszą posiadać pozwolenie na pobyt stały w Zjednoczonym Królestwie i posiadać w tym kraju tzw. „ośrodek interesów życiowych” (mieszkanie/dom, rodzinę). Nie muszą wykazywać, że przebywają nieustannie na terytorium Wielkiej Brytanii, bowiem dopuszczalne są krótkotrwałe wyjazdy poza UK, np. na wakacje.

Brytyjskie urzędy wychodząc naprzeciw interesom obywateli udostępniają prosty kwestionariusz on-line, którego wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5 minut. Pozwala on sprawdzić, czy przysługuje nam zasiłek WTC – szczegółów należy szukać na stronach rządowych pod hasłem Working Tax Credit.

Jak wygląda procedura wnioskowania?

Wniosek nie jest jednolitym drukiem dla wszystkich wnioskujących, dlatego przed jego uzyskaniem należy skontaktować się z brytyjskim urzędem telefonicznie pod numerem +44 345 300 3900 lub pobrać na stronach rządowych odpowiedni formularz po wypełnieniu stosownej ankiety. Do złożenia wniosku będą potrzebne następujące informacje:

Numer NIN - numer ubezpieczenia społecznego

Numer UTR (Unique Tax Reference Number) – Niepowtarzalny Referencyjny Numer Podatkowy – tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą i samozatrudnione

Numer referencyjny Chlid Benefit – tylko osoby posiadające dzieci i pobierające zasiłek Child Benefit

Numer konta bankowego, na który mają wpływać świadczenia

Wysokość osiągniętego dochodu w poprzednim roku podatkowym (jeśli wnioskuje się wspólnie z partnerem, należy przedstawić wysokość dochodów swoją i jego). Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii, którzy w okresie wskazanego roku podatkowego podczas przebywania w Polsce osiągnęli jakieś dochody, muszą także je wykazać.

Informacje i kwoty pobieranych innych świadczeń (zasiłków, rent, emerytur) i innych dochodów

Kwoty wydatków na opiekę nad dzieckiem

Po uzupełnieniu danych na formularzu należy go odesłać pocztą na adres:

HM Revenue and Customs - Tax Credit Office

Liverpool

L75 1AZ

United Kingdom

Jeśli zasiłek zostanie przyznany, urząd powiadomi o tym pocztą. Czas oczekiwania zależy od indywidualnej sytuacji wnioskującego i może się różnić (np. gdy urzędnicy potrzebują dodatkowych informacji czas wydania decyzji się przedłuża).

Procedura odnowienia pobierania zasiłku na kolejny rok jest bardzo prosta – to urząd pod koniec roku podatkowego (w okresie od 6 kwietnia do 30 lipca) wysyła stosowne kwestionariusze weryfikujące sytuację materialną i osobistą wnioskującego. Po ich aktualizacji, należy je odesłać do HMRC, a ten automatycznie odnowi decyzję przyznającą Working Tax Credit na kolejny rok podatkowy.

Jakie kwoty zasiłku można uzyskać?

Work Tax Credit przyznawany jest co roku, w różnych wysokościach, zależnych od progu dochodów i sytuacji obywatela. Stawki WTC są określane rokrocznie na kolejny rok podatkowy (w Wielkiej Brytanii liczony od kwietnia do kwietnia). Zasiłek jest wypłacany w systemie tygodniowym lub miesięcznym. To, jaką kwotę zasiłku otrzymamy zależy od wysokości jego elementów składowych – podstawy i dodatków, do których jest uprawniony wnioskujący. Podstawa na 2018 roku wynosi do 1 960 £ rocznie.