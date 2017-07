Choroba na zasiłku dla bezrobotnych

Zachorowałeś, a jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Sprawdź, jakie masz obowiązki!

Zarejestrowana osoba bezrobotna zobowiązana jest zgłaszać brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, o czym została poinformowana już w dniu rejestracji. Brakiem takiej gotowości jest m.in. choroba. Jeśli więc znajdziesz się w takiej sytuacji, musisz:

Zgłosić posiadanie zwolnienia lekarskiego

Zarejestrowany bezrobotny w czasie choroby powinien zgłosić się do lekarza i poprosić o wystawienie zwolnienia lekarskiego. Na zwolnieniu powinien znaleźć się NIP urzędu pracy. O przebywaniu na zwolnieniu należy poinformować urząd w ciągu 2 dni.

Jeśli przebywasz w szpitalu, poproś o wystawienie zaświadczenia, na którym znajdzie się informacja, od kiedy odbywasz leczenie szpitalne.

Dostarcz zwolnienie do urzędu pracy

Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do urzędu pracy w ciągu 7 dni kalendarzowych. Możesz wysłać je pocztą lub poprosić rodzinę czy znajomych o dostarczenie.

W przypadku przebywania w szpitalu, zwolnienie za ten okres zostanie wystawione dopiero podczas wypisu. Jeśli nie jest kontynuowane, należy zgłosić się z nim do urzędu pracy.

Maksymalny czas zwolnienia

Bezrobotny, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby przez nieprzerwalny okres 90 dni, utraci status z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu. Za okres nieprzerwalny uważa się okresy niezdolności do pracy wskutek choroby, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych.

Przepis ten nie dotyczy kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.