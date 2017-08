Zmiana pracodawcy - badania wstępne, okresowe, kontrolne

Pracownik, który będzie zmieniał miejsce pracy nie będzie musiał być skierowany na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich. Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie dotychczasowego zaświadczenia lekarskiego z poprzedniej firmy.

Pracodawca jest zobowiązany względem pracownika zapewnić na swój koszt profilaktyczną opiekę lekarską na które składają się trzy rodzaje badań: wstępne, okresowe oraz kontrolne. W świetle art. 229 Kodeksu Pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Badania wstępne

Pracownik, który zmieni miejsce pracy, nie będzie musiał wykonywać nowych badań wstępnych, jeżeli podejmuje pracę o podobnym charakterze, a badania, które wykonał są nadal ważne. Pracodawca powinien potwierdzić, iż warunki w których będzie pracował pracownik są zbieżne z poprzednią firmą. Istotnym faktem jest, iż nowe zatrudnienie powinno być podjęte w ciągu 30 dni od zakończenia pracy w poprzednim zakładzie pracy. Dotychczasowe orzeczenie lekarskie zachowa w tej sytuacji swoją ważność. Zmianę wprowadziła ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

W kwestii kosztów badań lekarskich nie uległ zmianie fakt, że zawsze ponosi je pracodawca i to on kieruje pracownika na badania: wstępne, okresowe oraz kontrolne. Badania okresowe i kontrolne powinny zostać przeprowadzone w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas, który został przeznaczony na badania lekarskie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, a w sytuacji przejazdu na badania do innego miasta przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu, według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Badania okresowe i kontrole

Wszyscy pracownicy podlegają badaniom okresowym. Muszą je wykonywać z różną częstotliwością, które zależy od czynników ryzyka na które pracownik jest narażony podczas wykonywania pracy. Obowiązują czterokrotnie nowelizowane rozporządzenie Ministra zdrowia z 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Rozporządzenie to zawiera wykaz tabel z czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia pracownika, do których są przyporządkowane rodzaje wykonywanych badań lekarskich i częstotliwość ich wykonywania. Badania okresowe przeprowadza się:

co 4 lata, jeżeli pracownik cały czas pracuje przy komputerze,

co 5 lat, w przypadku pracowników biurowych niekorzystających z komputera,

co 2-3 lata, gdy pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów albo panuje w wysokich temperaturach

co 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45 roku życia takie badania muszą być wykonywane co 2 lata)

Co do zasady o częstotliwości i zakresie badań decyduje lekarz, kierując się przy tym stanem zdrowia badanej osoby, wiekiem oraz brane są pod uwagę czynniki szkodliwe i uciążliwe na który może być narażony pracownik podczas wykonywania pracy. Lekarz może wydać orzeczenie, które będzie wskazywać na krótszy okres zdolności do prac np. okres co 4 lata może ulec skróceniu na 2 lata w przypadku pracy wykonywanej przez pracownika biurowego korzystającego z komputera. Mogą być brane pod uwagę takie aspekty jak wada wzroku lub problemy z kręgosłupem.

Badania kontrolne nie uległy zmianom, jeżeli chodzi o zakres ich przeprowadzania.

Takim badaniom podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy przekroczyła 30 dni. Pracownik który wykonuje profilaktyczne badania okresowe lub kontrolne w czasie pracy powinien po wykonaniu tych badań niezwłocznie wrócić do pracy. W sytuacji, gdy pracownik nie wykonuje tego obowiązku pracodawca może uznać nieobecność pracownika w pracy za nieusprawiedliwioną, także bez prawa wynagrodzenia oraz pracodawca może zastosować wobec pracownika karę porządkową.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

- Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.