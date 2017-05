Kwestionowanie uchwały o odwołaniu z zarządu jako uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Sąd Najwyższy w wyrokach: z 26 stycznia 2000 r. (I PKN 479/99), 15 marca 2006 r. (II PK 167/05), 2 marca 2011 r. (II PK 201/10) i 12 grudnia 2013 r. (I PK 88/13) potwierdził, iż z reguły odwołanie członka zarządu spółki z zarządu jest równoznaczne z istnieniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę takiej osobie, która w tym charakterze została w niej zatrudniona (na stanowisku członka zarządu) na podstawie umowy o pracę. Uchwała o odwołaniu ze stanowiska członka zarządu spółki może być oczywiście skarżona w trybie przepisów prawa handlowego. W przypadku jednakże, gdy odwołanie nie zostanie podważone na tej drodze, to zasadniczo należy uważać, iż stanowi ono wystarczającą okoliczność dla uznania wypowiedzenia umowy o pracę za uzasadnione, jeżeli pracownik został zatrudniony w charakterze członka zarządu spółki.

Powyższe stanowisko Sąd Najwyższy zastrzega więc wyraźne do przypadków, w których uchwała o odwołaniu ze stanowiska członka zarządu spółki nie została skutecznie zaskarżona w trybie przepisów prawa handlowego.

Czy w związku z dopuszczalne jest w postępowaniu przed sądem pracy o odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę kwestionowanie (zaskarżanie) samej uchwały o odwołaniu z zarządu jako uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę?

Odpowiedzi na ww. pytanie udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 26 listopada 2014 r. (II PK 162/13). Sąd Najwyższy przypomniał, iż członek zarządu, któremu powierzono funkcję na podstawie umowy o pracę poza stosunkiem mającym podstawę w prawie handlowym, pozostaje także w stosunku pracy. Sąd Najwyższy uznał dalej, iż kognicja sądu pracy obejmuje stosunek pracy, stąd zakres ustaleń i ocen w sprawie z zakresu prawa pracy odnosi się wyłącznie do tego stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką. Nie podlegają właściwości sądu pracy kwestie dotyczące prawidłowości uchwał organów spółki w sprawie powołania czy odwołania członków jej zarządu. W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego doprowadziło to do stwierdzenia przez Sąd Najwyższy, iż nie ma zatem możliwości uwzględnienia tych zarzutów skarżącego, które odnoszą się powołania nowego jednoosobowego zarządu spółki, ani braku uchwały w przedmiocie odwołania powoda ze stanowiska, tym bardziej, że prawidłowość procedowania organów spółki w tym zakresie została potwierdzona we właściwym trybie (przez Sąd Okręgowy w Wydziale Gospodarczym).

