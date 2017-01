Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – nowy termin od 2017 r.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła szereg zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie dłuższego okresu na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Do końca 2016 roku dochodzenie roszczeń przed sądem wyglądało następująco: pracownik miał 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę na wniesienie odwołania do sądu. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o pracę termin ten wynosił 14 dni.

Z uwagi na to, że termin 7-dniowy był terminem za krótkim na sformułowanie pozwu oraz rozróżnienie tych dwóch terminów prowadziło do pomyłek, co często skutkowało oddaleniem powództwa przez sąd, ustawodawca zdecydował się na wydłużenie oraz ujednolicenie terminów odwołania od wypowiedzenia do 21 dni.

Zatem od 1 stycznia 2017 roku artykuł 264 Kodeksu pracy brzmi:

§ 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.”.

Przepisy przejściowe

Jak już wspomniano, nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Istotną kwestią przy obliczaniu biegu terminów do złożenia odwołania od wypowiedzenia są przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi, terminy, które rozpoczęły bieg i nie upłynęły przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy będą miały zastosowanie przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Chodzi tu w szczególności o odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia złożone w ostatnich dniach grudnia. Zatem, jeżeli 7-dniowy termin na odwołanie biegł w dniu 1 stycznia 2017 r., wówczas uległ on odpowiedniemu wydłużeniu do 21 dni.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

