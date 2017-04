Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym - zmiany od 1 maja 2017 r.

Wprowadzenie tego wykazu może oznaczać dla pracodawców konieczność aktualizacji regulaminów pracy.

W ubiegłym roku istotnie zmieniły się przepisy dotyczące prac wzbronionych kobietom. Do 3 sierpnia 2016 r. zakazane było zatrudnianie kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia, określonych w wykazie znajdującym się w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wykaz ten obejmował zarówno prace wzbronione wszystkim kobietom, jak i tylko kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią.

reklama reklama

Od 3 sierpnia 2016 r. znowelizowany art. 176 Kodeksu pracy ogranicza do kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią zakaz wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Od wejścia w życie nowelizacji oczekiwane było nowe rozporządzenie, które miało zawierać wykaz tych prac. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. Z 2017 r., poz. 796) wejdzie w życie 1 maja 2017 r.

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

W tej samej dacie przestanie obowiązywać poprzednie rozporządzenie, zawierające wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Praca kobiet w ciąży przy monitorach ekranowych

Nowe rozporządzenie wprowadza korzystną dla pracodawców zmianę zasad wykonywania przez kobiety w ciąży pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi, przewidując dopuszczalność pracy kobiet w ciąży na takich stanowiskach w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie będzie mógł jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Obecnie przepisy uznają taką pracę wykonywaną ponad cztery godziny na dobę za szczególnie uciążliwą lub szkodliwą dla zdrowia kobiet w ciąży i zakazują jej wykonywania w takim wymiarze.

Aktualizacja regulaminów pracy

Zgodnie z art. 104(1) Kodeksu pracy regulamin pracy powinien zawierać wykaz prac wzbronionych kobietom. W praktyce pracodawcy często realizują ten obowiązek poprzez dołączanie do regulaminu pracy stosownego wykazu zawartego w rozporządzeniu Rady Ministrów. W związku z wejściem w życie nowego wykazu prac, których nie wolno wykonywać kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią, pracodawcy powinni odpowiednio uaktualnić swoje regulaminy pracy, np. dołączając do nich nowy wykaz prac.

Zmiany regulaminu pracy dokonuje się w tym samym trybie, w którym został on przyjęty. Regulamin pracy stanowi wewnętrzne źródło prawa pracy. Oznacza to między innymi, że postanowienia regulaminu pracy, korzystniejsze od postanowień powszechnie obowiązującego prawa, są wiążące w danym zakładzie pracy.

W związku z tym pozostawienie dotychczasowego brzmienia regulaminu pracy może spowodować, że nadal będzie obowiązywał dotychczasowy wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w zakresie, w jakim jest korzystniejszy dla pracowników od nowego wykazu. Przykładowo, nowa regulacja w zakresie wykonywania pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi wydaje się być mniej korzystna dla kobiet w ciąży niż poprzednio obowiązująca. Brak zmiany regulaminu spowoduje, że nadal nie będzie możliwe wykonywanie przez kobiety w ciąży pracy przy monitorach ekranowych w wymiarze ponad cztery godziny na dobę.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia społeczne