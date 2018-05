Co zmienią przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych?

Zdaniem dr Łukasza Olejnika wdrożone w piątek przepisy unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dają szansę na korzystne zmiany w praktykach przetwarzania danych osobowych nie tylko dla użytkowników, ale też firm i organizacji.

RODO to zbiór przepisów wspólnych dla wszystkich 28 państw Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosowane jest bezpośrednio i dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i przetwarzają dane osób będących obywatelami państw członkowskich UE. Reguły ustanawiane przez RODO będą stosowane zatem również do firm zza oceanu, takich jak Facebook czy Google.

Zdaniem niezależnego eksperta ds. cyberbezpieczeństwa i prywatności "RODO to konstytucja dla ochrony prywatności i danych. Ustanawia zasady ochrony prywatności dla użytkownika, a także wymogi dla firm i instytucji". Jak zauważa badacz, "te zasady przenikają już poza Unię Europejską. Z punktu widzenia państwa natomiast, RODO jest także istotnym filarem dla cyberbezpieczeństwa. Wdrożenie reformy jest korzystne zwłaszcza dla Polski, bo w ciągu ostatnich piętnastu lat nie udało się wypracować w kraju spójnej koncepcji w tym temacie".

Z perspektywy firm przetwarzających dane, RODO wprowadza ścisłe wymogi dotyczące prywatności i bezpieczeństwa.

"Chodzi tu przede wszystkim o analizę ryzyka i konieczność wykonywania ocen skutków dla ochrony danych oraz wdrożenie metodologii Privacy by Design (prywatność na etapie projektowania produktu bądź usługi - PAP)" - mówi ekspert. "Dla nowoczesnych firm RODO to szansa na odniesienie korzyści, bo pozwoli zachować bądź wytworzyć konkurencyjność na rynku międzynarodowym" - dodaje.

Podmioty, które nie dostosują się do nowego prawa i nie będą potrafiły wykazać zgodności z przepisami, narażone są na karę grzywny w wysokości do 20 mln euro, bądź 4 proc. rocznego globalnego przychodu (którakolwiek liczba wyższa). Olejnik zauważa jednak, że maksymalny wymiar kary w przypadku RODO ma oddziaływać na wyobraźnie i stymulować do zmian w myśleniu o ochronie danych. Ekspert zaznacza jednak, że nie oznacza to, iż maksymalny wymiar kary nie zostanie nałożony w wyniku rażącej niezgodności z nowym rozporządzeniem.

W myśl przepisów RODO, podmioty przetwarzające dane obywateli państw Unii Europejskiej zobowiązane są do wyjaśnienia prostym i zrozumiałym językiem tego, w jakim celu dane są gromadzone, jak są przetwarzane i w jakich celach wykorzystywane. Choć większość firm nie zmieni sposobu pracy z danymi, przed 25 maja modyfikowały swoje polityki prywatności tak, aby były łatwiejsze w odbiorze przez użytkowników.