Najpopularniejsze benefity pracownicze

Karnet na siłownię, pakiet medyczny czy dopłaty do wakacji to najpopularniejsze dziś benefity pracownicze, które stały się na rynku standardem. Dlatego pracodawcy szukają takich produktów i usług, które będą bardziej atrakcyjne dla kandydatów do pracy. Zapewnienie pracownikowi bezpłatnego i szybkiego wsparcia prawnego w ramach ubezpieczenia to nowość wśród bonusów pracowniczych i propozycja dla firm, które chcą się na tym polu wyróżnić.

Konkurencja o pracowników w Polsce zaostrza się – według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bezrobocie w lutym wyniosło 6,8 proc. Firmy coraz częściej próbują przyciągnąć pracowników niestandardowymi rozwiązaniami w zakresie benefitów.

– Najbardziej pożądane przez pracowników są te benefity, które w praktyce mogą im ułatwić życie codzienne czy dać poczucie bezpieczeństwa. Ze znanych do tej pory najpopularniejsze są pakiety medyczne, karnety do klubów sportowych czy na siłownię, a nowością jest ubezpieczenie ochrony prawnej, które zapewnia pracownikom dostęp do porad prawnych, często nawet 24 godziny na dobę – mówi agencji informacyjnej Newseria Rafał Hiszpański, prezes zarządu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA.

Ubezpieczenia ochrony prawnej mają podobny charakter, jak prywatne polisy medyczne, bardzo często oferowane pracownikom w ramach benefitu, tylko że w obszarze prawnym. Oba produkty zapewniają finansowanie i organizację specjalistycznej pomocy, która poza polisą byłaby dużym wydatkiem. W ramach ubezpieczenia pracownik otrzymuje wsparcie w zakresie fachowej porady prawnej, przygotowania pism, kontaktu z administracją publiczną, usługodawcami, ale również – jeśli jego sprawa trafi na drogę sądową – wsparcie adwokata lub radcy prawnego.

– Takie ubezpieczenie ochrony prawnej możemy wykorzystać zarówno w życiu prywatnym, wtedy wspiera nas w takich sytuacjach jak spóźniony samolot, złożenie reklamacji, pomoc w odpowiedzi na pismo z ZUS czy US, jak i w działalności gospodarczej – tłumaczy Rafał Hiszpański.

Dzięki ubezpieczeniu pracowników firmy zatrudniające kierowców czy przedstawicieli handlowych mogą również obniżyć ryzyko związane ze specyfiką prowadzonej działalności. Korzyści z objęcia pracowników ubezpieczeniem ochrony prawnej pozytywnie odczuć mogą jednak firmy wszystkich branż, bo problemy w życiu prywatnym odbijają się na jakości pracy i mogą być przyczyną absencji.