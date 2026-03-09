REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system

Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system

09 marca 2026, 17:09
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
Wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej - informuje ZUS. Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Oznacza to, że najpierw będzie wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy płatnik nie zareaguje – upomnienie. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów.

Wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej

Przedsiębiorco! Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów - podaje w swoim najnowszym komunikacie ZUS.

Na koniec 2025 roku ponad 626 tys. spośród 3,1 mln aktywnych płatników miało na swoim koncie w ZUS jakieś zadłużenie

ZUS obsługuje ponad 3,1 mln aktywnych płatników składek. Na koniec roku ponad 626 tys. spośród nich miało na swoim koncie w ZUS jakieś zadłużenie. W wielu przypadkach to niewielkie kwoty, które wynikają z przelewu w błędnej wysokości albo zapomnianej wpłaty. Na rosnące zaległości wpływają też zatory płatnicze, opóźnienia w dostawach czy utrata płynności finansowej przedsiębiorcy.

Ważne, by płatnik składek nie wpadł w spiralę zadłużenia - przestrzega ZUS i uruchamia wezwania do zapłaty składek należnych za ostatni miesiąc

Ważne, by płatnik składek nie wpadł w spiralę zadłużenia. Dotychczas płatnicy otrzymywali wiadomości na swoje konta w eZUS o braku wpłaty. Obecnie ZUS uruchamia nową usługę: będzie na bieżąco kierował wezwania do zapłaty składek należnych za ostatni miesiąc. Oznacza to, że najpierw przedsiębiorcy dostaną wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy nie zareagują – upomnienie.

Ważne

ZUS przetestował rozwiązanie w kilku województwach, a teraz wdraża je w całym kraju. Pierwsze efekty są bardzo pozytywne. W jednym z regionów, w których wprowadzono wcześniej to rozwiązanie, około 20% płatników uregulowało swoje zobowiązania.

Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system. „Pigułka” o bieżącej zaległości

ZUS prześle wezwanie do zapłaty do płatników, którzy mają na koncie zadłużenie za ostatni zamknięty miesiąc rozliczeniowy. Wezwania trafią na ich konta w portalu eZUS, jeśli nie złożyli wniosku o układ ratalny. Na przykład informacja, jaką ZUS wyśle w marcu, będzie dotyczyć składek, które przedsiębiorcy mieli opłacić w lutym.

Płatnik dowie się z wezwania, o jaki miesiąc rozliczeniowy chodzi, jaki był termin płatności składek, jaka jest kwota do uregulowania i jakie są ewentualne odsetki. Będzie też indywidualny numer rachunku do opłacenia składek i wskazówki, gdzie przedsiębiorca znajdzie informacje o swoim saldzie w ZUS.

Przypominamy, że nie trzeba codziennie odwiedzać portalu eZUS w poszukiwaniu korespondencji wysłanej przez ZUS. Po zalogowaniu do eZUS można ustawić sobie powiadomienia SMS lub e-mail o pojawieniu się nowych dokumentów. Wtedy żadna ważna wiadomość nam nie umknie.

Źródło: INFOR
